英超｜熱刺大敗予利物浦跌落下半版　黑色12月5項防守數據包尾

熱刺在英超主場3：6不敵利物浦，排名在聖誕前跌落下半版，12月5場英超賽事中，只贏過一場之餘，這段期間更有5項主要防守數據都在英超包尾。

不過，熱刺主帥普斯迪高古（Ange Postecoglou）強調球隊正受傷兵問題困擾，即使輸波也不會改變自己的做法。



熱刺在3：6大敗予利物浦後，排名微跌落第11位，這支北倫敦球隊在12月的5場英超賽事中，唯一勝仗是作客5：0大勝護級的修咸頓，其餘場次分別是主場1：1賽和富咸、作客0：1不敵般尼茅夫，和主場3：4敗予車路士。

雖然熱刺在英聯盃擊敗曼聯殺入4強，但該仗也在領先3球之下，最終4：3險勝，意味12月連鬥三支勁旅——車路士、曼聯和利物浦，都至少失掉3球。

熱刺面對利物浦的前線顯得舉步為艱。（Getty Images）

事實上，熱刺在12月的英超賽事中，5項防守數據都排在聯賽包尾，包括失球數（12球）、被射門次數（85次）、被射中目標次數（37次）、預期失球（13.5球）、對手製造的大好入球機會數（25次），顯示熱刺的後防較易讓對手製造攻勢及威脅大門。

不過，熱刺主帥普斯迪高古賽後向英國BBC直言，球隊有此情況主要是因傷兵困擾：「這麼明顯的問題，人們都視若無睹的話，我也不會再說什麼。隨便大家怎麼想，是的，我們一直失波，但我們的正選門將受傷，另外還有兩個中堅、一個左閘未能應戰，如果大家覺得這些跟我們面對的問題無關的話，我也沒什麼好說的。」

熱刺在12月曾與車路士、曼聯和利物浦交手，分別至少失3球。（Getty Images）

他又強調，自己不會改變行事風格：「如果人們想我改變我的處事方式，我是不會改變的，我們這麼做是有原因的，因為這樣做能幫助我們成功……我明白有些人覺得，我應該撳一個掣，做出改變，然後我們就能奇蹟般地變成一支更好的球隊。」

熱刺在2024年尚餘最後一場比賽，將在12月26日作客諾定咸森林，爭取以勝仗結束這一年。