特林普正式做香港居民　曾稱不享受居英　傳與花滑女神馬曉晴相戀

桌球世界排名第一的特林普（Judd Trump，又譯卓林普）已透過優才計劃來港，並已領取香港身份證，他目前身在澳門，出戰澳門斯諾克大師邀請賽。

雖然特林普在英國出生、成長，但近年他多留在杜拜和香港，並與香港前花式溜冰選手馬曉晴關係密切，盛傳兩人相戀。



現年35歲的特林普生於英格蘭布里斯托，年紀輕輕便展露桌球天份，18歲已打入世界錦標賽主賽圈，成為名將亨特利和奧蘇利雲後，第3年輕達成這里程碑的選手，到2010年，21歲的他更殺入世錦賽決賽，但屈居亞軍。2011年，他先後贏得中國公開賽及英國錦標賽，成為生涯首兩個排名賽冠軍，到2012年更首度登上世界排名第1。

今季（2024/25賽季）特林普延續上季的強勢，已先後贏得上海大師賽、沙特阿拉伯大師賽及英國錦標賽。

特林普近表現強勢。（Getty Images）

特林普現今鮮有留在英國，主要留在杜拜及香港，他曾接受英國《太陽報》表示，已不再享受在英國的日子，只會在比賽和探望父母時回去，他當時表示：「花在英國的時間越少越好，我已不再享受留在那裏的時間……我仍算年輕，嘗試享受在桌球以外的生活，現在不用再花20個小時才能回家，會比較輕鬆。」

他強調不需長期留在英國，「我在比賽時大部份時間留在亞洲，目前來說，這對我的生涯是最好的，遠離英國絕對有好處，」而這似乎與氣候不無關係，「比起留在家鄉，身處在溫暖的地方，我更能享受桌球。」

馬曉晴。（Instagram）

香港前花式溜冰代表馬曉晴，一直盛傳與特林普相戀，兩人在社交媒體分享遊歷各地的照片，雖然未有同框合照，但常分別貼出在同一時間、地點拍攝的照片，今年3月特林普來港參加「香港國際桌球明星挑戰賽」時，馬曉晴也現身觀看特林普對奧蘇利雲的比賽。在奧蘇利雲透過優才計劃來港後，早已盛傳特林普也會跟隨，現終於成真。