英超特攻｜2024年最後一戰　利物浦征韋斯咸　紅軍拆鎚穩膽之選

2024年英超最後一周大戰連場，榜首的利物浦作客韋斯咸（球賽編號：FB5683，12月30日01:15開賽，Now TV 621台直播），力爭繼續擴大領先優勢；同日「海鮮波」熱刺主場迎擊狼隊（球賽編號：FB5679，12月29日23:00開賽，Now TV 622台直播），卻隨時會吃下三連敗。



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利物浦氣勢如虹，上仗反勝李斯特城後，以17戰得42分高踞榜首，領先次席的阿仙奴6分，且少賽一場；「紅軍」在各項賽事已經連續22場不敗，單計聯賽亦已13場不敗，就算只計作客出戰，亦取得11勝2和的佳績。

利物浦攻擊點眾多，除了王牌射手沙拿外，左翼加普亦不時取得入球。（Getty Images）

其中利物浦的王牌沙拿近期更是無敵狀態，接連打破入球紀錄，他也以16入球及11助攻，在射手榜及助攻榜都領導群雄；而其他鋒將迪亞斯、加普及祖達等腳風亦順，近期都有進帳，令紅軍的進攻非常立體，聯賽17場入40球冠絕列強。

韋斯咸近4場聯賽取得2勝2和，但對利物浦的往績卻處下風。（Getty Images）

韋斯咸今季面對「傳統六大球會」表現不濟，6戰只取得勝1勝5負，所得勝仗也只是擊敗今非昔比的曼聯；他們近7次面對利物浦亦輸多贏少，僅錄得1和6負，今仗亦凶多吉少。今周一於以利物浦「客勝」為穩膽。

熱刺要擺脫頽勢，暫入8個聯賽入球的占士麥迪臣表現舉足輕重。（Getty Images）

至於熱刺主場面對狼隊，主隊今季表現屬「海鮮波」，曾大破曼城與阿士東維拉，12月的6場聯賽卻只得1勝1和4負，現時只得23分排第11位。狼隊經歷4連敗後，月中炒掉領隊加利奧尼爾，新帥域陀彭利拿領軍後即取得兩戰全勝，因此今仗寧取當頭起，可捧「讓球主客和」[+1]客勝，甚至冷敲客勝。

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狼隊換帥後，連接擊敗李斯特城及曼聯，升上「尾四」。（Getty Images）

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