國際賽出擊｜東錦賽決賽次回合　越南搶先入波

東錦賽決賽次回合，泰國回師主場迎戰越南，雖然泰國與越南交手近績佔優，但今屆越南有射手拉菲爾臣（阮春山）狀態大勇，一於再追越南在次回合先入球。

（球賽編號：FB5877，1月5日 21:00開賽，東錦賽官網YouTube直播）



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1月2日在越南舉行的首回合，越南在主場憑入籍前鋒拉菲爾臣在59分鐘接應右閘武文清頭槌二傳，再用頭頂入領先1：0。73分鐘，拉菲爾臣中場偷波，再推進至禁區勁射入網成2：0。泰國由中堅亞基爾（Chalermsak Aukkee）在83分鐘頭槌追回一球，但未能阻止越南主場2：1贏波。

越南的巴西裔入籍兵阮春山（拉菲爾臣），今屆賽事累積入7球。

越南今屆東錦賽7戰6勝1和，其中巴西入籍前鋒拉菲爾臣於4強上陣2場入3球，協助球隊以總比數5：1淘汰新加坡，決賽首回合亦梅開二度勝球隊贏2:1，今屆賽事累積入7球。

泰國今屆東錦賽7戰5勝2負，雖然首回合被越南先取一場，不過回師主場在觀眾打氣下，不難再創奇蹟；大會公布逾5萬門票賽前已售罄，相信屆時必定座無虛席，氣氛熾熱。雙方⁠⁠近5次交手，泰國戰績亦佔優，取得2勝2和1負。

賽前有消息指，逾5萬門票已售罄。（X@theaseanball）

雖然泰國對賽近績佔優，不過近4次交手，越南有3次都先取得入球。今仗在拉菲爾臣強勢押陣下，估計再入波先機會高唱入雲。

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