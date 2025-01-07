羽毛球．大馬公開賽｜鄧俊文夥吳芷柔首戰國際賽　憾負台北出局

2025年度的世界羽聯巡迴賽正式展開，港羽眾將周二（7日）開始出戰馬來西亞公開賽。在謝影雪宣布暫時休息下，鄧俊文換上新拍檔吳芷柔出戰混雙，兩人首度正式出戰。



鄧俊文／謝影雪合作多年，謝影雪暫時休息，鄧俊文也換上新拍檔吳芷柔。（新華社）

羽毛球混雙「鄧謝配」是近年香港最矚目的羽毛球組合，不過屢遭傷患困擾的謝影雪去年底戰畢年終賽後，宣布暫時休息，鄧謝配也暫時拆夥。

鄧俊文過去也曾與其他球手合作出戰混雙，但都相當短促，包括2013年香港公開賽時曾跟吳詠瑢合作；2014年也夥拍過陳芷嘉打混雙，到2016年下旬才開始與謝影雪組合，期間曾兩度奪得世界錦標賽銅牌、2018亞運銀牌，合作8年才暫告一段落。

吳芷柔（圖）近年與李晉熙合作出戰混雙，如今车換上新拍檔。（趙子晉攝）

26歲的吳芷柔曾以女雙為主項，近年則與李晉熙合作打混雙，兩人曾合作奪得台北公開賽冠軍，在謝影雪休戰下，她與鄧俊文組成新的混雙組合。

這對組合的首戰是大馬公開賽首圈，對手是中華台北組合楊博軒／胡綾芳，楊／胡由2019年開始已合作，默契自然優勝，但鄧俊文和吳芷柔表現不落下風，第一局曾領先16:15，惜連失5分遭對手21:18先贏一局；第二局打是打得十分接近，分差一直保持在兩分或以內，雖然遭台北組合先打到20:19的局面，但港隊終以24:23扳平局數。

到決勝局，鄧／吳漸入佳境，早段佔優下以11:6率先進入技術暫停，唯換邊後遭對手以15:14反超前，最終17:21反負，1:2落敗出局。