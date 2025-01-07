黃澤林首戰澳網資格賽　挫哈薩克球手闖次圈　鬥巴西超級新星

澳洲網球公開賽周二（7日）上演男單資格賽首圈，首度參賽的港將黃澤林對哈薩克球手普高（Dmitry Popko），打足3盤下，以2:1淘汰對手，晉身次圈。



上周才在維園網球場出戰香港公開賽的黃澤林，去年雖然有出戰法網、溫網及美網資格賽，當中更在美網資格賽打入次圈，但今次是他首次參加澳網資格賽。

黃澤林首圈對世界排名163的普高，第一盤雙方都保住自己發球局，打到5:5，回到普高的發球局，黃澤林最終逼得對手犯錯成功破發，再以40:15再取一局，7:5贏得第一盤。第二盤，Coleman未能保住自己第一個發球局下陷入劣勢，3:6告負，盤數成1:1，需打決勝盤。

黃澤林。（資料圖片／蘇煒然攝）

最後一盤，黃澤林在第一局即打出Ace，隨後也是各自保發，直到Coleman領先6:5，普高在自己的發球局，終於因一次無壓力下犯錯落敗，Coleman以7:5再贏一盤，盤數2:1擊敗對手。

方斯卡早前奪得ATP Next Gen冠軍。（Getty Images）

黃澤林進入次圈，對手將會是巴西球手方斯卡（Joao Fonseca）。18歲的方斯卡在首圈直落兩盤（6:4、6:0）淘汰阿根廷球手高美斯，早前在ATP的年度新星賽事Next Gen奪得冠軍，成為繼當今兩大名將冼拿和艾卡拉斯後，第三位18歲就在此項比賽奪冠的球手，他豪言未來會以世界第一為目標，並獲ATP選為2025年五大值得關注的新秀之一。