英超特攻｜英足盃第3圈　雙城記熱捧曼城大勝

之前經歷低潮的曼城，在英超兩連勝後似乎重拾正軌，今周英格蘭足總盃第3圈主場迎戰英乙球隊沙福特城，就算盡遣副選，相信仍可大勝一場。

（球賽編號：FB5975，1月12日01:45開賽，Now TV 651台直播）



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曼城在10月尾聯賽盃作客以1：2不敵熱刺起，便陷入主帥哥迪奧拿執教鞭以來的最大低潮，連同熱刺一仗，12場只取得1勝2和9負，單計聯賽也輸了6場。

曼城中鋒夏蘭特表現回勇，近兩場聯賽攻入3球。（Getty Images）

不過，「藍月亮」近兩場聯賽分別以2：0及4：1擊敗李斯特城及韋斯咸，其中射手夏蘭特兩場攻入3球，表現回勇。曼城現以20戰得34分排聯賽第6位，落後榜首的利物浦已達12分，哥帥亦一早投降，因此對足總盃等盃賽比過往更為看重。

高爾史托頓是沙福特城首席射手，今屆聯賽有7球進帳。（Getty Images）

曼城今仗的對手沙福特城，雖然只是英乙隊伍，但來頭不少，因為班主是曼聯「七小福」中的碧咸、畢特、傑斯、史高斯及尼維利兄弟；他們近期氣勢勇銳，聯賽6連勝，且攻入12球而不失一球，現時在英乙排第3位，全力「衝甲」。

沙福特城班主是曼聯「七小福」，其中畢特（右二）擔任CEO，而傑斯（左二）則是足球總監。（Getty Images）

當然，曼城始終實力高幾班，今仗就算盡遣占士麥艾迪、尼高奧萊利及森遜佩斯等小將，亦可看高一線，今場主場「大勝」可期。

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