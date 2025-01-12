劍擊｜男花港隊巴黎站不敵韓國獲第9　男佩港將不敵美國兄弟出局

男子花劍世界盃巴黎站周日（12日）上演團體賽，港隊由張家朗、蔡俊彥、梁千雨及吳諾弘出戰，在16強憾負韓國之下，最終獲第9名。



蔡俊彥（右）代表香港出戰團體賽。（FIE）

港隊在首圈（32強）對哈薩克，由張家朗、蔡俊彥、梁千雨正選上陣，先以45:21輕取對手，但進入16強即迎來硬仗，對世界排名第10的韓國。

世界排名第8的港隊正選陣容不變，完成首3局後稍稍領先5:4，此時港隊以吳諾弘入替梁千雨，兩隊之後分差一直極小，到第8輪蔡俊彥戰畢後，港隊領先40:39，由張家朗「守尾門」對李侊炫，惟最終他以3:6敗陣，港隊終輸43:45，落入名次賽。

由於港隊止步16強，因而出戰9至16名次賽，首場對西班牙，梁千雨復任正選，與張家朗和蔡俊彥合力以45:34大勝，緊接又以同一陣容45:38擊敗德國，進入爭奪第9名的決賽，硬撼比利時。港隊再次變陣，今次以吳諾弘取代張家朗，最終45:31再贏一場，以第9名完成賽事。

同日還有在突尼西亞舉行的佩劍大獎賽，在這項只設個人賽的比賽中，港隊女將薛雅齊殺入正賽，惟在64強以9:15輸給烏茲別克劍手Zaynab Dayibekova；男子賽事中，港將梁天晴和羅浩天，都分別在首圈出局，他們齊齊輸給一對代表美國的兄弟——前者5:15不敵頭號種子的弟弟Colin Heathcock，羅浩天則9:15不敵哥哥Antonio Heathcock。