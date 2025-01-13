英超特攻｜快車期穩陣行先　睇好賓福特半場守和曼城

近況回勇的曼城，今周作客賓福特可謂不勝無歸，然而以往績而論，未能可以輕鬆解決對手，或要到下半場才能分出勝負。

（球賽編號：FB6131，1月15日03:30開賽，Now TV 622台直播）



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之前經歷12場僅1勝的頹勢後，曼城已取得3連勝，包括周末於足總盃第3圈以8：0大破英乙的沙福特城。雖然對手甚弱，但大勝一場無疑能增添信心，例如射入12碼的基亞利殊，終於打破自己在「藍月亮」長達一年的入球荒。

麥比奧莫今季狀態大勇，已為賓福特取得13個聯賽入球。（Getty Images）

曼城雖然有隊長基爾獲加與主帥哥迪奧拿鬧翻嚷出走的傳聞，但好彩眾將重拾佳態，尤其中鋒夏蘭特近兩場聯賽攻入3球，而他首循環對賓福特時也梅開二度，助球隊反勝2：1。

賓福特原本是英超主場戰績最佳的球隊，但聖誕及新年快車接連不敵前列的諾定咸森林與阿仙奴，主場成績改寫為7勝1和2負，僅次榜首的利物浦。賓福特在主場攻入27球，冠絕英超，翼鋒麥比奧莫今季貢獻了13個聯賽入球，功不可沒。

基亞利殊於周末的足總盃射入12碼，打破自己在曼城逾一年的入球荒。（Getty Images）

雖然曼城實力佔優，近況亦佳，但賓福特主場出擊始終有一戰之力，而且近5次對賽中，其中4次雙方半場打成平手，因此今仗不如再追「半場和」。

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