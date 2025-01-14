西沙GO PARK 1.22開幕　多個運動場地供租用　免費試堂及早鳥優惠

位處烏溪沙及西頁之間的「西沙GO PARK」佔地130萬呎，將於1月22日正式開幕。當中佔地逾100萬呎的「GO PARK Sports」提供十多種運動的專業場地，包括籃球、三人籃球、單車、跑步、足球、欖球、高爾夫球、棍網球、板網球（Padel）、匹克（Pickleball）、滾軸溜冰、網球，除提供各種課程，也會開放予公眾租用；另有攀石場、劍擊學校、游泳學校、健身中心等，《01體育》帶大家先睹為快。



西沙GO PARK佔地逾130萬呎，設有多種運動設施。（高詩琦攝）

西沙GO PARK｜設多個運動場地 手機APP或網站可預約

西沙GO PARK內設有多個室外及室內運動場地，既有專項場地、也有多用途場地，並分別與多個體育機構合作，設立常規課程、私人教授課堂，也會舉行各種活動，公眾也可直接租用場地，可透過手機應用程式「GO PARK Sports」或網站預約各課程和場地。

西沙GO PARK｜交通配套

自駕：記者由港鐵大學站乘搭專車前往，大約需10分鐘，可以此作自駕時間參考；園方提供資料指，由烏溪沙站駕車約需5分鐘，園內設收費停車場。

公共交通：

前往港鐵大學站轉乘九巴287、城巴582、小巴807K

前往港鐵烏溪沙站轉乘城巴581或小巴807K

九巴寵物巴士遊：逢周末設九巴PB5來回沙田、馬鞍山、西沙GO PARK及西貢

西沙GO PARK｜GO PARK Sports限時免費體驗及優惠活動

優惠1——免費運動試堂：在2025年1月至3月期間，GO PARK Sports將提供免費運動試堂。名額有限，每人僅限參與每項運動一次。請提前在 GO PARK Sports手機應用程式中預約。

優惠2——早鳥應用程式註冊獎勵：自應用程式推出日起至2025年3月31日，首5000名成功註冊 GO PARK Sports 手機應用程式的用戶，每人可獲得5張20港元的電子優惠券（合共100港元），可用於租用設施或參加課程。優惠券不可轉讓，並於2025年6月30日到期。

優惠3——2至3月常規課程促銷代碼折扣：即日起至2025年3月31日，憑推廣代碼「GOPARK2025」預訂指定常規課程，即可享8折優惠。早前已報名的大眾將獲得優惠券，以享用此優惠。

優惠4——常規課程推薦獎勵計劃：即日起至2025年3月31日，推薦朋友一起參加同一常規團體課程完成登記，推薦人將獲得100港元的優惠券，而被推薦人則可獲得50港元的優惠券。

除戶外場地，西沙GO PARK亦設商場，有多個商戶及食肆。（高詩琦攝）

西沙GO PARK｜GO PARK Stadium商戶及室內場地

GO PARK Stadium共有5個運動場地及商戶，包括舉辦賽事、攀石、劍擊、游泳、同時設有健身中心。

場地1：安盛創夢館（AXA Dreamland）

佔地約24000平方呎、可容納1500名觀眾的小型室內場地，用作舉辦體育賽事、演唱會、文化音樂及舞蹈表演、主題展覽等，去年曾舉辦本地甲一聯賽冠軍東方對美國高中籃球冠軍Sierra Canyon School一隊的表演賽。

西沙GO PARK：安盛創夢館。（高詩琦攝）

場地2：室外攀石場Just Climb

Just Climb是由前香港攀石代表何善揮創立的室內攀石場，有多間分店，在西沙GO PARK開設的則是7米高的戶外攀石場，提供各類課程、同樂日、Team Building等活動。

西沙GO PARK：室外攀石場。（高詩琦攝）

場地3：香港劍擊學校

由香港劍擊代表隊前教練黃贊創立的劍擊學校，4000平方呎的校舍內設有14米標準四色劍道，曾為香港出戰2008北京奧運和2012倫敦奧運、另奪得過5面亞運銅牌的女子重劍前代表楊翠玲也是教練之一。

場地4：香港游泳學校

由港隊前代表方力申創立，為25米的室內泳池，將設立恆常課程，泳池同時會對外開放予公眾，預計2025年第二季開業。

場地6：健身中心Super Motion

24小時開放的健身中心，同時提供瑜伽、跳舞、健身課堂。

西沙GO PARK｜設10個室外場地 公眾及港隊皆受惠

場地1：三人籃球場

佔地1753平方呎的場地共有3個三人籃球場，場地與林書豪李群籃球聯盟（香港）合作。

西沙GO PARK：三人籃球場。（高詩琦攝）

場地2：單車徑/跑步徑

硬地地面的路徑可供單車和跑步使用，全長1.5公里、最窄位置為6米，鋪設瀝青路面，足以支援專業單車公路繞圈賽，也可用作陸上兩項鐵人賽。合作機構為香港前單車代表及教練仇多明主理的香港單車中」，及本地著名跑手陳家豪及姚潔貞成立的樂家跑會。

場地3：足球場/欖球場

園內有1個人造草地足球場，既可用作11人場，也可劃做兩個7人足球場；場地底下鋪設了緩衝護墊，也可用作欖球場，同時可容納400名觀眾。合作機構為阿仙奴（香港）足球學校及中國香港欖球總會。記者現場所見，球場採用鋪上黑色膠粒的第三代人造草，波友來踢波，記得帶合適波砵。

場地4：高爾夫球練習場

設有全港唯一在每條球道都有Trackman雷達科技的公眾高爾夫球練習場，球道多達77條，使用者可即時以手機查看擊球數據，也可作線上十八洞模擬賽，惟暫未完工。

另設佔地25000呎的仿真草短杆練習區，包括果嶺、切杆區及多個沙坑，值得留意的是場內的19號洞，是本地名將許龍一指定的球洞，設於他認為難度夠高的位置，不妨來挑戰一下。合作機構為澳洲高爾夫球學院。

場地5：棍網球場

是全港第一個、也是至今唯一的棍網球場專用場地，採用與奧運一樣的6人賽場地規格。

合作機構中國香港棍網球總會的教練發展經理、兼港隊前隊長麥浩駿（Kelvin）認為，這個場地對於香港棍網球發展幫助很大，有專用場地，可更容易安排港隊及各梯隊訓練、免於康文署場地限制。棍網球獲列入2028洛杉磯奧運項目，場地也有利港隊嘗試爭取參賽資格。

場地6：板網球場

來自墨西哥的板網球（Padel）在歐洲和美洲相當盛行，園內設有5個板網球場，以玻璃牆和金屬包圍，地面為人造草再灑上沙，在香港的天氣下能起保護地面的作用。合作機構為The One Padel Academy。

西沙GO PARK：板網球場。（高詩琦攝）

場地7：匹克球場

匹克球源自美國，打法融合網球、羽毛球和乒乓球。這場地是全港至今唯一匹克球專用球場，共有2個場地，地面是硬地，合作機構為The One Pickleball Academy。

西沙GO PARK：匹克球場。（高詩琦攝）

場地8：滾軸溜冰場

佔地5000平方呎，除滾軸溜冰外，也可練習平衡車，合作機構為香港滾軸溜冰學校。

場地9：網球場

設有6個符合國際網球聯會標準的網球場，屬硬地場，上、下層各有3個場地，除了會租用予公眾及舉辦課程，平日也用作港青訓練，另舉辦過青年賽事。合作機構為中國香港網球總會。

西沙GO PARK：網球場。（高詩琦攝）

場地10：籃球場

設有1個標準籃球場，也可作3個匹克球場用。

西沙GO PARK｜其他遊樂設施：寵物公園、滑板公園、多個兒童遊樂場、單車停泊位

園內設有5個其他遊樂設施，除了多個兒童遊樂場外，還包括位於商場二樓的露天寵物公園，共有5組寵物設施，包括會噴出清涼霧氣的霧化隧道、打卡設施、障礙物跳台、斜坡滑梯、隧道等；場內亦有飲水機、清潔設施，出入口也有雙重閘門。園內為寵物友善。