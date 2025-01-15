省港盃首回合｜港足1：1廣東　史提芬彭利拿開紀錄　輸爭議十二碼

第43屆省港盃首回合，周三（15日）晚在廣州的越秀山體育場舉行首回合，由廣東隊主場對香港隊。派出非常規主力參賽的港隊，最終在末段失掉一球有爭議的十二碼，遭廣東1：1逼和，1月22日會回到香港大球場的次回合賽事，決出冠軍。

同場還出現有趣場面，昔日中超班霸廣州隊的球迷也入場，聯同港隊球迷向化身「廣東隊」球迷的深圳新鵬城球迷對抗。



省港盃首回合：越秀山體育場。（袁志浩攝）

1950年落成的越秀山體育場因應今年全運會翻新，今仗亦是全運會測試賽，最明顯是觀眾席座位重新髹上黃色，場地在改用LED照明後比上屆賽事更光猛，草地質素亦有改善。廣州市越秀區今晚氣溫約攝氏18度、天清氣爽，港隊有超過100名球迷北上打氣，他們被安排坐在近港隊後備席龍門後的看台，附近有約40名公安，旁邊觀眾席亦清空；港府新任文化體育及旅遊局局長羅淑佩是座上客。

與去屆作客賽事相同，大銀幕顯示比賽由「廣東隊」對「中國香港隊」；場內播放歌曲也別有一番風味，除了愈播愈快的李克勤名曲《紅日》，還有譚詠麟的《朋友》及劉德華主唱的《中國人》。

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原定7:30展開的賽事終延遲10分鐘到7:40展開，惟未有公布原因。比賽早段，港隊曾憑左路角球威脅廣東，20分鐘，廣東的拜合拉木．阿卜杜外力接應夏達龍右路傳中衝頂，但柱邊出界。廣東之後有不少入球機會，29分鐘，右路離門約30碼一次罰球，李智操刀斬入禁區尾柱，夏達龍頭槌被伍瑋謙救出，緊接港隊中場曾以行在中路被搶走皮球，廣東隊反擊，拜合拉木．阿卜杜外力落底斬向遠柱，周大地接應卻頂高，港隊得以守住不失。

40分鐘，港隊終於打開紀錄，李小行左路突破傳中，禁區內混亂間，劉家喬搶回皮球、再短傳予史提芬彭利拿，這名前鋒背向龍門轉身一射，終省中對手入網，港隊半場領先1：0。

74分鐘，廣東一次攻勢，亞歷斯祖與夏合札提．吾加合賣提在禁區內左側糾纏間，皮球疑省中他的左肩，惟球證隨即直指十二碼點，姜至鵬操刀一射入網。84分鐘港隊反擊，黃皓雋右路突破後傳中，後上的艾華撞射未能命中目標。最終兩軍戰成1：1，1月22日晚上8時會在香港大球場舉行的次回合再分勝負。

由於今屆廣東隊以中超深圳新鵬城的球員為骨幹，現場亦有身穿藍衣的深圳隊球迷高呼「廣東隊」，但隨即被對面看台部份身穿紅衫、疑是廣州隊的球迷狂噓——廣州隊早前因財務問題，未獲中國足協的聯賽准入資格，無法參加職業聯賽，一隊按例解散。廣州隊是中國第一支市級職業球隊，擁有逾70年歷史，2010年代初名為廣州恒大時，曾奪得八屆中超冠軍及兩屆亞冠盃冠軍，惟一切皆成歷史。

這班穿紅衣的廣州隊球迷不單自己另叫口號，更一度與港隊擁躉化敵為友，聯手向深圳隊球迷「開汽水」、互相鼓掌，場面有趣；而廣州隊球迷在比賽前也一度呼喊「還我廣州隊」表達不滿；比賽期間也在港隊領先後叫「2：0」造勢。