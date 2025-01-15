省港盃首回合｜羅淑佩現場觀賽大讚港足　點名兩球員：好有拼勁

省港盃首回合，港足作客遭廣東逼和1：1文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦是座上客，她觀賽後受訪，大讚港隊表現，特別是當中兩名球員。



港足今仗由史提芬彭利拿先開紀錄，惟下半場亞歷斯祖在防守禁區內被皮球省中肩膊，卻遭球證吹罰十二碼，廣東憑這球十二碼以1：1逼和港隊，兩隊會在1月22日晚上在香港大球場的次回合賽事決出勝負。

省港盃首回合：羅淑佩賽後顯得心情大好。（袁志浩攝）

羅淑佩賽後走入球場，與兩軍球員握手及影大合照，她簡短受訪時顯得相當興奮，不住說：「香港隊打得好好呀！好開心呀！」記者問她覺得哪位球員表現最好，她道：「8號中場（黃皓雋），好有拼勁！同埋龍門啦（指伍瑋謙）！救咗好幾球！成隊都打得好呀！我哋下場香港見。」

省港盃首回合：港足中場黃皓雋。（袁志浩攝）

省港盃首回合：港足門將伍瑋謙。（袁志浩攝）

本身是多年曼聯球迷的羅淑佩，早前曾表示留意到有港足球迷已準備7月到韓國觀看東亞錦標賽，又指港足主場賽事，港隊球迷「甚至會唔會去到一個應援會呢類嘅發展呢？」，她今日再被問及此事時答道：「呢個留返畀足總組織喇，好開心見到球迷都好享受，我哋下個禮拜香港再見！兩隊都打得好好。」

羅淑佩今次造訪廣州除了睇波，亦會出席第十五屆全國運動會和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會粵港聯絡會議第十二次會議。