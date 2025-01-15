省港盃︱亞歷斯祖輸爭議十二碼指球證不應判罰　承認獲中超隊招手

香港足球代表隊於第43屆省港盃首回合作與廣東踢成1：1，當中涉及一球爭議性十二碼，省港盃港隊主教練認為對方有運；當事人亞歷斯祖則認為賽事只是友賽，但仍會認真對待。



港隊今仗唯一失球來自廣東球員夏合札提．吾加合賣左路推進，與亞歷斯祖糾纏間，皮球疑省中這位守衛左臂，球證隨即判罰十二碼，最終由姜至鵬操刀射入。

省港盃港隊主帥戴雅諾認為，球隊本應贏得首回合，因此不會對賽果感高興，但認為以1：1賽果帶回主場作賽，讓港隊有望重奪省港盃。「我們防守得很不錯，他們攻入的一球，我認為是有點運氣，但我需要重溫比賽片段，才能評論那是否一球十二碼。」

省港盃：廣東對港足，亞歷斯祖被皮球省中肩膊，被判罰十二碼。（袁志浩攝）

至於當事人亞歷斯祖當下認為球證不應判罰十二碼，「我也需要重看片段才有最終答案，即使這是一場友誼賽，但大家都很認真，我們次回合會力爭好成績。」省港盃次回合會於下周三（22日）於香港大球場舉行，港隊若能取勝，即能贏得今屆省港盃。

港足後衛亞歷斯祖希望獲所屬的瑞典球會奥迪沃特放行，一圓出戰中超的夢想。（袁志浩攝）

這位去年助港隊於杭州亞運歷史性打入四強的後衛，早前外流至瑞典第二級別聯賽球隊奥迪沃特 (IK Oddevold)，但今季外借至東方。近日有報道指亞歷斯祖獲中超球會招手，他承認傳聞，「瑞典球會想收轉會費，我很努力讓轉會成真，我懇求他們讓我走，讓我夢想成真，而他們也會獲得所需的（金錢）。」

他強調正以借將身份加盟的東方是「我的真正球會（my real club）」，指自己與瑞典球會沒有任何聯繫（i don't have any connection），「我不希望讓東方失望，最後決定的是瑞典球會，但如果我留隊，我會奮鬥至最後一刻。」