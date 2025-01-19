英超｜阿仙奴又失分 6分落後利物浦 阿迪達無兵可用恐危及爭標

夏維斯臨完場「折射」皮球入網被判手球在先，也令阿仙奴在領先兩球下，主場以2：2賽和阿士東維拉；同日，榜首的利物浦憑紐尼斯補時連入兩球，以2：0擊敗賓福特，也令英超爭標形勢回到了兩周前的原點——紅軍領先「兵工廠」6分且少賽一場。



利物浦藉後備力量全取3分，但阿仙奴主帥阿迪達卻無兵可用，板櫈深度或會成最終盟主誰屬的關鍵。



阿仙奴本身已有布卡約沙卡、加比爾捷西斯、賓韋特、卡拉科利、尼華尼利及富安健洋等傷兵，中堅威廉沙列巴今仗亦告倦勤，長長的十字軍名單令阿迪達只能維持以李安度杜沙特擔任左翼、夏維斯居中策應及加比爾馬天尼利改踢右翼的攻擊陣式，不過杜沙特在左路發揮出色，兩次傳中，造就馬天尼利及夏維斯分別於35及55分鐘建功，也讓兵工廠一度領先2：0。

馬天利尼為阿仙奴先開紀錄。（路透社）

然而沙列巴的缺陣無疑影響了阿仙奴中路的防守力，維拉雖然攻勢不算多，但卻直接到肉，60分鐘泰利文斯接應左閘盧卡斯迪治尼左路傳中插水式頂入，8分鐘後，維拉這次由右閘馬迪卡殊出中，隊友屈堅斯竟無人看管輕鬆撞射入網，追至2：2平手。

阿仙奴及後加強攻勢，並於87分鐘將皮球送入網窩，但經VAR覆檢後，裁定​​米基爾馬連奴禁區頂的射門被夏維斯用手改變方向在先，因此判入球無效，最終兩隊只能和氣收場。阿仙奴雖然於聯賽已保持12場不敗，但現時只以22戰44分排次席，落後榜首的利物浦6分兼多打一場。

泰利文斯奮不顧身，插水式頭槌為維拉追回一球。（路透社）

阿迪達賽後仍大讚球隊的表現，「我們在6天比賽3場，我為他們（球員）感到自豪，但同時我也感到失望。我值得擁有更多，但我們得不到，所以我們很失望。」事實上，阿迪達也沒有太多東西可以做，由於傷兵太多，他要將3名U21隊員安放在後備席上，當球隊要再入一球力爭3分時，他只能在82分鐘換入狀態一般的史達寧，因為他後備席上已沒有具經驗的攻擊球員了。最後，阿迪達也只使用了這一個換人名額，畢竟就算他換入佐真奴、辛真高或基蘭泰亞尼，都不會產生太大變化。

夏維斯雖在完場前「折射」皮球入網，但被判手球，未能助阿仙奴取得「絕殺球」。（路透社）

反觀利物浦卻連續兩場藉後備奇兵取得分數，上仗作客諾定咸森便藉剛入替的迪奧高祖達接同樣後備上陣的森美卡斯開出的角球頂入，以1：1逼和對手；今仗紅軍造訪賓福特雖然圍攻多時，射門更達37次，但要到補時才由後備入替的達雲紐尼斯梅開二度，並以2：0險勝對手。

在換入調動上，利物浦主帥史諾也較阿迪達大膽，例如對森林一仗，落後時換走的中堅干拿迪，讓防中賴恩格雲貝治移後一格，前線以4名前鋒攻堅；今場對賓福特亦用盡5個換人名額，就連還未有一流狀態的基艾沙亦派遣上陣，或許是回報史諾的信任，基艾沙也有一定表現，第2個入球便是由他策動。

阿迪達換人調動未算完美，但手頭上無兵可用也是事實。（路透社）

阿迪達卻鮮有這樣的膽識，很多時換人都是位換位，就如今仗以史達寧入替馬天利尼亦一樣，或許他忌憚維拉的反擊，但如果要放手一搏，是否換走一名後衛更有機會衝散對方的防線？

阿帥的問題要改變並非一朝一夕，但沙卡與捷西斯兩員攻擊大將長唞下，趁冬窗羅致一名攻擊球員，實在刻不容緩；據報，阿仙奴有意羅致獲譽「新夏蘭特」的斯洛文尼亞前鋒施斯高（Benjamin Sesko），若真的成事，或能解阿迪達的燃眉之急。