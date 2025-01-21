英超｜曼城簽入烏茲別克中堅　少時曾被睇死　父一個決定改變命運

曼城宣布簽入20歲烏茲別克中堅古辛洛夫（Abdukodir Khusanov），令他有望成為首位出戰英超的烏茲別克球員。

古辛洛夫的足球路並非一帆風順，小時候被球會嫌棄身型、認定他最多只能踢預備組，但曾是烏茲別克國腳的父親替他做的一個決定，成為他生涯一大轉捩點；從一年半前轉會費只需10萬歐元，到今日以4000萬歐元轉會曼城，他有望在最頂點發亮，讓世界看見烏茲別克足球。



烏茲別克國家隊與香港隊相當「有緣」，港足在不同比賽都常與這支中亞勁旅碰頭，包括2023年舉行的杭州亞運會，還有去年3月的世界盃亞洲區外圍賽第二輪，兩隊身處同一組，而古辛洛夫去年也有隨隊來香港作客，並在旺角大球場正選上陣。

古辛洛夫加盟曼城後接受球會訪問，片中，他提到烏茲別克人對足球越來越熱情，「因此，我們希望能參加世界盃，現在我們距離取得資格，只有一步之遙了。」

古辛諾夫也有在Instagram分享自己作客香港的照片。（Instagram）

過往，能登陸英超的中亞球員大多來自伊朗，古辛諾夫今天雖然為烏茲別克足球跨出了一大步，但他並非自小就是被捧在手心栽培的天才，機會就像他的生日（2月29日）般罕有。他7歲時在烏茲別克球會賓約哥（Bunyodkor）開始受訓，一直踢到17歲，卻被球會為身體不夠強壯，難以突破預備組；雖有入選國家隊青年軍，但也在U17和U19時也只踢過幾場比賽。

古辛諾夫的爸爸賀斯莫夫（Hukmat Hoshimov）以前也是職業球員、曾經是烏茲別克國腳，決定為兒子另謀出路，終離開烏茲別克、加盟白羅斯小球會BGU能量（Energetik-BGU）。當時古辛諾夫距離18歲能合法簽約、正式上陣的年齡尚有一年，但他和父親仍願意等，而這等待最終證明是有價值的。

古辛諾夫在18歲時正式與法甲的朗斯簽約。（Instagram）

古辛諾夫一到18歲，就開始獲得出場機會並正選上陣，他不僅強壯擅守，也能交出助攻，甚至能入球和主射十二碼，最終助球隊獲得聯賽亞軍，他亦成為該季白羅斯聯最佳十一人之一。

如此搶眼的表現，不僅令他獲烏茲別克U20梯隊徵召，出戰U20亞洲盃並歷史性奪冠，還引來了法甲的朗斯關注，決定在2023年夏天簽下這名當時無人認識的烏茲別克球員，而他的的轉會費大概也是個誘因——僅10萬歐元。

古辛諾夫踢法非常硬朗。（Getty Images）

少時被批評身體質素不佳的古辛諾夫，現在已是身高1.86米、能在歐洲聯賽佔一席位的中堅，朗斯主帥史迪爾就稱他為「坦克」，他也因空中爭球能力和具侵略性的踢法，有「怪物」之稱。他在朗斯首季未能穩佔正選，但今季他在法甲已正選踢了13場，當中11次正選，與他在後防合作的奧地利後衛丹素就如此形容：「如果他是來自大聯賽的話，他的身價能去到1億歐元」。

古辛諾夫加盟曼城。（X@ManCity）

雖然轉會費不到1億歐元，今次轉會曼城的4000萬歐元轉會費在如今的歐洲球壇來說不算什麼天價交易，但相比起一年半前，朗斯收購他的10萬歐元，也暴增了400倍，這個數字也反映了古辛諾夫的價值幾何級數地躍進。有望成為首位出戰英超的烏茲別克球員，對年輕的古辛諾夫來說無疑意義重大，若然成功，甚至能為其他同胞「開路」；但他也很清楚機會不是唾手可得，在球會訪問中強調自己仍需成長。2025年，又能否成為他登上生涯新高的一年？