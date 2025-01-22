省港盃｜廣東兩入球者挑釁港足球迷　主帥：太高興　望大家諒解

第43屆省港盃落幕，港隊主場1：2不敵廣東，兩回合計總比數輸2：3，連續兩屆失落冠軍。廣東隊兩位入球者拜合拉木·阿卜杜外力與夏達龍，因入球後衝向香港球迷慶祝，成為今場主角。



省港盃次回合香港1：2廣東，廣東憑國足前鋒拜合拉木·阿卜杜外力先開紀錄，這名來自新疆的球員慶祝時，竟直接走到香港隊球迷區前面、脫下球衣向港隊球迷展示，更不斷飛吻挑釁，引起兩隊球員衝突。

這位前鋒完場前兩黃一紅被逐，離場時被主隊球迷掟雜物、飲料「招呼」，他踢走雜物回應，而由於廣東隊最終捧盃，拜合拉木最終重返球場出席頒獎禮，僅穿上衣的他不斷揮動波衫與高舉雙手，面向香港球迷歡呼，惹來罵聲。至於為廣東隊奠勝的中日混血前鋒夏達龍，入球後同樣衝向港隊球迷慶祝，亦引來全場起哄。

省港盃：拜合拉木最終兩黃一紅被逐，離場時繼續遭球迷「招呼」。（袁志浩攝）

廣東隊主帥周穗安被問到麾下為何如此慶祝時這樣解釋，「入球球員第一次參與省港盃，所以取得入球都十分高興，一高興便忘記哪邊是主隊球迷，若有不尊重希望大家能夠諒解。夏達龍從低組別（中乙）表現出來，拜合拉木雖然入選國足，但仍是年輕球員，他們是太過高興。」他認為兩隊合力為兩地球迷帶來精彩比賽，而球迷反應亦熱烈，望通過省港盃進一步推動兩地交流。

廣東隊主教練周穗安。（袁志浩攝）

另有傳媒問到，廣東隊今屆以中超深圳新鵬城球員為骨幹，陣中僅得數名球員原籍廣東，其餘均是外省球員。周穗安表示：「廣東隊不一定是廣東籍球員，在廣東註冊的球隊，所屬球員都可參加，這可讓很多嚮往參賽的球員，借助此平台展示自己與成長，是個不錯的安排。」