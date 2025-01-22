省港盃｜港足劉家喬入波仍唔收貨　國足前鋒談挑釁球迷：下次不會

第43屆省港盃次回合，港隊主場1：2不敵廣東，兩回合計總比數輸2：3，連續兩屆失落冠軍。廣東隊前鋒拜合拉木·阿卜杜外力，為自己在入球後衝向香港球迷慶祝的舉動解釋及認錯。



廣東隊的國足前鋒拜合拉木·阿卜杜外力成為今場主角，這名來自新疆的球員先開紀錄後，竟直接走到香港隊球迷區前面、脫下球衣向港隊球迷展示，更不斷飛吻挑釁，引來艾華不滿衝前理論，兩隊球員有推撞。

國足前鋒拜合拉木·阿卜杜外力。（袁志浩攝）

廣東隊主帥周穗安為拜合拉木解畫，指他首度參與省港盃，入球後高興得忘記主隊球迷的位置，然而這位中鋒在被逐離場後，因出席頒獎禮回到球場，依然向香港觀眾揮動波衫及高舉雙手挑釁。

事後面對傳媒，拜合拉木則顯得十分乖巧，他指自己對入球非常激動及開心，「最近很多人質疑我的能力，網上有很多消息，（今場）自己開心，沒控制好自己情緒。」對於挑釁舉動引發兩隊衝突，他表示「肯定理解」香港球員的反應，「肯定是我做得不對，我也沒跟他（艾華）說什麼，這是我的錯，下次不會幹這種事。」他又認為，自己獲香港球迷「招呼」很正常，「每個球迷都喜歡自己球隊。」

省港盃：拜合拉木兩黃一紅被逐，離場時踢雜物洩忿。（袁志浩攝）

被問到完場前因拖延比賽而領第二黃被逐，拜合拉木指自己是戰術性犯規，同時批評球證補時太長，「看時間已差不多結束，沒想到再加1分鐘，你們內部可以查一下，肯定補時是愈來愈長，所以我有點不滿。」

艾華賽後受訪時稱，假如對方不滿香港球迷，也不應以這種舉動去表達，「他們所做的一切很瘋狂，他們要專業一點，不能欺負我們的球迷，因為這是一場比賽，我們是一個大家庭。」連續兩屆參賽的艾華同時對賽果覺失望，但認為港隊已奮鬥至最後一刻，且表現不錯。

省港盃：艾華怒批對手挑釁球迷是瘋狂及不專業。（袁志浩攝）

至於取得代表香港成年隊首個入球的劉家喬，認為在香港大球場近8000名主隊球迷面前比賽，是十分難忘的回憶，「入球前的盤扭，是因為我能踢前鋒及翼鋒，平時都有練習，但場上一定是觸覺。上半場我有兩個黃金機會把握不到，有少少不收貨。」

省港盃：港足前鋒劉家喬（左一）取得首個代表香港的入球。（梁鵬威攝）

他認為這支參與省港盃的港隊能在短時間內組軍、訓練、比賽，自己又能爭奪正選位置，總括而言是很不錯的體驗，並感謝教練團的信任。「我沒想太多，先做好自己，總結這兩場表現去進步。」2月份便會回美國升學的他表示，若港足於3月徵召自己參與亞洲盃外圍賽，無論如何也會歸隊，「這是榮譽，我想給自己一個機會去入選，為港爭光。」