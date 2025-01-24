轉會｜曼聯或變賣加拿祖應對財務危機　傳車路士求購　阿莫林無奈

歐霸盃聯賽階段，曼聯在補時2：1絕殺格拉斯哥流浪，暫排在第4名。當中傳出被掛牌求售的加拿祖（Alejandro Garnacho）正選上陣，也有兩次機會幾乎取入球，表現不俗。

賽後，盛傳車路士有意簽入20歲的加拿祖，紅魔鬼主帥阿莫林則強調：「他是我的球員。」惟曼聯的處境，也令他相當無奈。



加拿祖（右）在對格拉斯哥流浪一戰表現不俗。（路透社）

加拿祖雖然與拉舒福特等同樣盛傳會遭清洗，不過比起繼續未有落場機會的「福仔」，加拿祖近4場有3次都獲遣正選上陣，包括周五凌晨（24日）曼聯作客格拉斯哥流浪一戰。

加拿祖在這場賽事中表現不俗，主帥阿莫林賽後被問道這場會否是加拿祖在曼聯的最後一戰，他直言：「不是的，我的心思在比賽上、而他還在這裏，他是曼聯的球員，今天的比賽中，他對我們來說十分重要。」並盛讚加拿祖整體表現都有進步，「我覺他仍有潛質在各方面都進步。」

加拿祖（左一）在曼聯末段反勝格拉斯哥流浪一戰中，扮演重要角色。（路透社）

不過一切或不到阿莫林作主，英國BBC報道，曼聯就提升門票價格一事發信回應球迷組織，表明：「我們每年都面臨巨大赤字，過去三年間的虧損超過3億英鎊，這件事不可持續」。

按英超的「利潤和可持續發展規則」（Profitability and Sustainability Rules，PSRs），每間球會3年的總虧損不可超過1.05億英鎊，而曼聯距離這條紅線極遠。英超近年嚴格執行規例，上季，愛華頓和諾定咸森林都先後被扣分。

加拿祖或成為曼聯面臨財務公平政策危機下的救命籌碼。（路透社）

加拿祖畢竟是曼聯青訓，若然成功出售，按PSRs的定義，這筆收入會屬於純利，對於減低虧損無疑大有幫助。意大利名記羅曼奴稱，曼聯希望透過出售加拿祖換取7000萬歐元，預期車路士將會正式求購；而意甲球隊拿坡里早前曾出價5000萬歐元被拒，但仍然希望簽下加拿祖。

阿莫林坦承，轉會窗關窗前，任何事都有機會發生。（路透社）

阿莫林在曼聯擊敗格拉斯哥流浪後，自然被媒體追問有關加拿祖的情況，這位曼聯主帥無奈道：「大家都知道球會的處境，在做任何決定前，我們要先想想，為什麼我們會陷入這種處境。我明白你們想問什麼，但他們（指加拿祖等）在這一刻仍是我的球員，我會集中準備下一場比賽。」但他也承認：「我不知道會發生什麼事，直到轉會窗關掉為止，任何事都有可能發生。」