澳網｜祖高域4強途中退賽惹噓聲　對手感人發言逆轉觀眾態度

澳洲網球公開賽男單4強，塞爾維亞球星祖高域（Novak Djokovic）對7號種子薩維列夫（Alexander Zverev），負傷出戰的他在第一盤落敗後宣布退賽，薩維列夫因而自動進入決賽。

然而祖高域退賽的決定，也換來現場觀眾的噓聲，薩維列夫在現場訪問中立刻代為出頭，獲一致讚賞。



祖高域在澳網4強中途退賽。（路透社）

現年37歲的祖高域雖然銳意追逐生涯第25個大滿貫錦標，惟他在4強賽前傳出有傷，自8強擊敗艾卡拉斯後便無法操練，需在陣前才決定是否比賽，他最終如常出戰，第一盤，他與薩維列夫打到6：6需以Tie-break決勝，最終薩維列夫7：5獲勝，祖高域則選擇退賽，意味薩維列夫自動進入決賽。

男單決賽會在1月26日（周日）舉行，薩維列夫將會面對另一場4強的勝方，即世界排名第一的意大利球手、同時是上屆冠軍的冼拿（Jannik Sinner），或美國球手舒爾頓（Ben Shelton）。

德國球手薩維列夫自動進入決賽。（路透社）

祖高域退賽，向現場觀眾揮手道別。（路透社）

祖高域離場時，遭部份現場觀眾報以噓聲，其後，薩維列夫在球場中央接受訪問，他臉上沒有笑容，一開始就說道：「首先我要說的是，請大家不要向一位因傷退出比賽的球員發出噓聲。」說到這裏，現場已經傳來熱烈的掌聲。

他續說：「我明白大家都花了錢買票、想看精彩的比賽，但希望大家知道，祖高域在過去20年間，將自己畢生的一切都獻給了這項運動。他曾在腹部肌肉撕裂之下贏得這個比賽，也曾在腿筋撕裂之下贏過這個比賽，如果他無法繼續比賽，就代表他真的不能繼續了。請大家尊重他、以愛相待。」

薩維列夫呼籲現場觀眾不要噓祖高域，應報以尊重。（路透社）

祖高域退賽後仍出席記招，他解釋自己的情況：「自對艾卡拉斯的比賽（8強）後，我就一球都沒有打過，直至今天比賽前的一小時。我已經盡力去管理自己肌肉撕裂的情況，吃了藥、也貼了運動膠帶，物理治療某程度上也有所幫助。」

「不過，到第一盤尾段，我覺得越來越痛了，我想，那痛楚已超過我能承受的，這結局很不幸，但我已盡了力。」他表示，如果第一盤贏了，他可能還會繼續打，「這是肌肉撕裂，兩年前，我還能控制它的情況，那時候在場上還沒那麼痛，但今次情況不一樣。」

祖高域退賽後如常出席記招，一臉失落。（路透社）

祖高域言談間充滿婉惜，「我真的覺得自己打得不錯，過去一年我的表現都不錯，說真的，如果我能健康地比賽，我覺得自己是有把握入決賽的。當然，這場比賽絕不可能容易應付，對於薩維列夫來說也一樣的。」

他雖表明自己很失望和難過，但也說：「今次做不到，但也OK的。我不能因為自己今屆在4強退賽，就忘掉多年來的回憶和成就。」他最後表明，雖然近年傷患頻頻，也不知道原因所在，「但我會繼續打、爭取再多贏幾個大滿貫。」