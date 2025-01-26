英超｜阿仙奴中場直紅被逐惹爭議　阿迪達望賽會主動收回紅牌

周六晚（26日）的英超賽事，阿仙奴作客陷護級漩渦的狼隊，上半場中場劉易斯史基利（Myles Lewis-Skelly）遭球證奧利華（Michael Oliver）直接出示紅牌驅逐，判決惹來爭議，英國媒體天空體育更列出5點，認為比賽期間執法尺度的一致性存疑。

阿仙奴主帥阿迪達希望，英超賽會能主動收回紅牌。



史基利被指對狼隊中場杜靴迪嚴重犯規，直接領紅。（Getty Images）

狼隊對阿仙奴的賽事踢到43分鐘，阿仙奴角球攻勢後狼隊展開反擊，劉易斯史基利在對方的禁區頂想阻止狼隊反攻時，出腳絆倒接球的杜靴迪，最後遭球證奧利華直接出示紅牌驅逐，VAR檢視後亦確認判決。未幾，英超官方透過社交媒體X發文，指紅牌是因球證認為史基利對杜靴迪的攔截是「嚴重犯規（serious foul play）」，並已透過VAR確認。

狼隊到70分鐘也有祖奧高美斯兩黃一紅被逐，阿仙奴終在10打10之下，由後備入替的加拿費奧利攻入全場唯一一球，以1：0險勝全取3分，繼續落後榜首少踢一輪的利物浦6分。

奧利華的判決招來廣泛爭議。（Getty Images）

奧利華對史基利直接出示紅牌的判決惹來廣泛爭議，當中，英媒天空體育列出5點，認為這面紅牌確實有爭議。

天空體育首先引述評述舒活（Tim Sherwood）指出，史基利的犯規位置距離阿仙奴禁區有70碼之遙，並不在有機會構成入球的位置；而說史基利的攔截是嚴重犯規，電光火石間難言是蓄意侵犯對手；第二點則是VAR也同意這面紅牌，但有多角度慢動作重播之下，運用常識的話，是否應判紅牌仍存疑。

第三點是狼隊中場祖奧高美斯最後雖然被逐，但他第二面黃牌來自侵犯阿仙奴中堅祖利安添巴（Jurrien Timber），從畫面來看，高美斯甚至直接踩到祖利安的腳腕，比起史基利絆倒杜靴迪嚴重得多，卻也只是獲得黃牌，「執法的一致性連半場都無法維持。」

狼隊也有祖奧高美斯兩黃一紅，但他的犯規看起來比史基利的嚴重得多。（路透社）

天空體育再提出，上季，曼城對阿仙奴時中場馬高高華錫走甩紅牌的爭議，當時英格蘭職業球證有限公司（PGMOL）主席韋比表示，執法球證奧利華「不喜歡大動作去為球賽帶來負面影響」，但在這場比賽卻似乎有不同想法。

最後一點，天空體育認為阿仙奴今季多次面對爭議判決，包括迪格蘭賴斯（對白禮頓）和杜沙特（對曼城）先後曾因踢走皮球領紅；對白禮頓時沙利巴即使在攔截中踢中皮球仍被判十二碼等等。

前英超球證甸恩則提出不同觀點，他表示自己一開始也不同意奧利華的紅牌判決，但看過不同角度的畫面後，他明白為何奧利華會作此判決：「他不僅踢到杜靴迪，鞋釘還踩中杜靴迪的腿內側，我明白為何看過其他角度後，會決定直接驅逐他。」

阿迪達表明不滿球證的判決。（路透社）

阿仙奴主帥阿迪達當然不認同判決，他在賽後記招上明言：「我當然很不滿，但就留給大家評論了。我認為，很明顯我們不需要作任何評論，希望最後會有正確的結果。」被問道會否就史基利的紅牌上訴時，他說：「希望我們不需要這樣做，如果要的話，其實已有般奴費南迪斯的先例。」

曼聯去年9月在一場0：3不敵熱刺的聯賽中，隊長般奴費南迪斯被指侵犯對手中場占士麥迪臣而被逐，但曼聯上訴後，紅牌獲徹回。