世界桌球大獎賽門票開售　最平80元起　奧蘇利雲、卓林普啟德獻技

「世界格蘭披治桌球大獎賽」將於3月4至9日在啟德體育園上演，雲集世界排名前32名好手，包括早前取得香港居民身份的巨星奧蘇利雲及特林普，門票周一（27日）開始發售。



世界格蘭披治桌球大獎賽成為相隔36年後，香港再一次主辦WST排名賽。（盧翊銘攝）

「世界格蘭披治桌球大獎賽」為香港相隔36年，再度主辦世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour，簡稱WST）排名賽，比賽將在3月4至9日在啟德體育園體藝館上演，將成為體育園啟用以來舉辦的首個正式賽事，預料容納5000名觀眾，票價由80港元至2580港元不等，門票已在周一（27日）開始發售，到中午為止，部份門票已賣完或只餘小量。

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香港相隔30多年再辦職業排名賽，亦會是4月世界錦標賽的前哨戰，雲集今季狀態最好的32名世界級球手，包括早前取得香港居民身份的奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）及卓林普（Judd Trump），亦有丁俊暉、沙比（Mark Selby）、羅拔臣（Neil Robertson）。香港名將博家俊因排名未能參賽，但仍會在表演賽亮相。

奧蘇利雲（左）及卓林普（右）均會參賽。（Getty Images）

世界格蘭披治桌球大獎賽票價

3月4至6日 下午1:00（4至5日-32強，6日-16強）

貴賓沙發座：980港元

貴賓非沙發座：880港元

標準門票：380 / 280 / 80港元

視線受阻：380 / 180港元

輪椅座位：280 / 80港元

3月4至5日 晚上7:30（32強）

貴賓沙發座：980港元

貴賓非沙發座：880港元

標準門票：580 / 380 / 180港元

視線受阻：580 / 180港元

輪椅座位：380 / 180港元

3月6日 晚上7:30（16強）

貴賓沙發座：1080港元

貴賓非沙發座：980港元

標準門票：680 / 380 / 180港元

視線受阻：680 / 180港元

輪椅座位：380 / 180港元

3月7日 下午1:00（8強）

貴賓沙發座：1080港元

貴賓非沙發座：980港元

標準門票：680 / 380 / 80港元

視線受阻：680 / 180港元

輪椅座位：380 / 80港元

3月7日 晚上7:30（8強）

貴賓沙發座：1280港元

貴賓非沙發座：1080港元

標準門票：880 / 480 / 280港元

視線受阻：880 / 280港元

輪椅座位：480 / 280港元

3月8日 下午1:00及晚上7:30（4強）

貴賓沙發座：1680港元

貴賓非沙發座：1380港元

標準門票：980 / 580 / 280港元

視線受阻：980 / 280港元

輪椅座位：580 / 280港元

3月9日 下午1:00（決賽）

貴賓沙發座：2580港元

貴賓非沙發座：2280港元

標準門票：1580 / 880 / 480港元

視線受阻：1580 / 880港元

輪椅座位：880 / 480港元