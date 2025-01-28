中超遼寧鐵人簽加拿大小國腳方愛東　拍片稱望入中國籍想代表國足

中超球隊遼寧鐵人宣布簽入加拿大小國腳方愛東，祖母來自廣東的方愛東拍片明言希望入籍中國，未來代表國足出戰。

國足為了準備3月的世界盃外圍賽，也希望增添入籍球員，除了侯永永外，中超前鋒奧斯卡也有機會成為新的國足成員；惟另一球員的入籍程序出現阻滯。



方愛東本身是加拿大小國腳。（Getty Images）

2006年出生的方愛東在加拿大出生，曾在溫哥華白帽足球學院受訓5年，目前就讀威斯康星大學綠灣分校，並代表該校足球隊出戰NCAA，現年18歲的他司職右閘，曾15次代表加拿大U17上陣，參加過中北美洲U17錦標賽及世少盃。

方愛東的祖父是斐濟華僑，祖母在廣東開平出生，因此符合入籍中國的條件。遼寧鐵人發布一條影片，片中方愛東介紹自己的背景，並說：「我是半個中國人，我為我的中國身份感到非常自豪。我入選過加拿大青年隊，但現在我想轉籍，希望加入中國籍，有朝一日成為中國國家隊的成員，謝謝。」

遼寧鐵人發布方愛東的影片，他在片中表示希望未來代表國足。（微博）

國足3月將繼續出戰世界盃亞洲區外圍賽第三圈，身處C組的國足目前6戰得2勝4負包尾，但與小組第3至5名的印尼、沙特阿拉伯和巴林同得6分，餘4輪賽事下仍有機會晉級第四圈。

內媒報道，除了來自挪威的侯永永早前順利取得上陣資格、並已在1月入選過集訓名單，之前效力滄州雄獅、現隨雲南玉昆訓練的剛果前鋒奧斯卡，也正辦理入籍手續；至於曾效力長春亞泰的沙真奴（Serginho），本身擁有巴西和意大利雙重國籍，惟傳出他在放棄意大利籍時遇上問題，未必趕得及在2月18日的中超球員註冊死線前以本地球員身份註冊，也很可能無法趕及代表國足出戰世盃外。