英超特攻｜水晶宮大年初五征曼聯　迎財神開客勝

近况飄忽的曼聯於今周英超主場迎擊水晶宮，他們今季在奧脫福多次失威，反而水晶宮作客特別醒神，今場大有機會客場全取3分。



曼聯在新帥阿莫林領軍下，改踢三中堅陣式，但球隊的發揮並不穩定，雖然曾作客擊敗曼城，但之後的7場聯賽卻只得2勝1和4負，就算兩場勝仗主場3：1反勝修咸頓及上場作客1：0擊敗富咸，表現也不太有說服力。

曼聯主帥阿莫林讓凱倫（左）與約舒亞舒克斯輪流擔任中鋒，但進攻力未有改善。（Getty Images）

「紅魔鬼」防守尚叫有所改進，但進攻依然乏力，尤其中鋒位置無論派上凱倫或約舒亞舒克斯都好，也沒有改善鋒力，兩人在本地賽事亦陷入球荒，凱倫已有11場未有入球，而舒克斯亦有9場沒有進帳。

水晶宮上仗以1：2不敵賓福特，但之前6場取得4勝2和，尤其7場聯賽作客取得4勝3和，表現出色。值得留意是水晶宮前鋒桑馬迪達近況大勇，近4場攻入4球，今仗續是客隊的取分之匙。

水晶宮前鋒桑馬迪達近況大勇，近4場攻入4球。（Getty Images）

在往績上，水晶宮也佔上風，近6場聯賽面對曼聯取得3勝2和1負；加上曼聯近況飄忽，今仗一於冷吼「客勝」，發一發新年財。

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