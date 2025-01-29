英超｜阿仙奴中場史基利打甩紅牌　球證奧利華不會執法阿曼大戰

阿仙奴中場劉易斯史基利（Myles Lewis-Skelly）在上輪英超作客狼隊時，因一次攔截對手遭球證奧利華（Michael Oliver）直接出示紅牌驅逐，引起廣泛爭議，奧利華甚至遭球迷死亡恐嚇，需警察。

不過阿仙奴周一（28日）就這面紅牌上訴後，翌日就獲得結果。



史基利被指對狼隊中場杜靴迪嚴重犯規，直接領紅。（Getty Images）

上周六晚（26日），狼隊對阿仙奴的賽事踢到43分鐘，劉易斯史基利在禁區頂想阻止狼隊反攻擊，出腳絆倒接球的杜靴迪，遭球證奧利華直接出示紅牌驅逐，VAR檢視後亦確認判決。未幾，英超官方透過社交媒體X發文，指紅牌是因球證認為史基利對杜靴迪的攔截是「嚴重犯規（serious foul play）」，當時VAR也確認判決無問題。

史基利隨阿仙奴準備對基羅納的歐聯賽事。（Getty Images）

當時賽後，阿仙奴主帥阿迪達表明不滿判決，並希望賽會能主動撤回紅牌，無需球會去上訴。不過，「兵工廠」最後仍在周一上訴，並在周二獲得英足總回應，聲明寫道：「就史基利遭錯誤地驅逐的申訴，獨立監管委員予以認同，並取消了他停賽三場的處分。」這也意味史基利可在今周阿仙奴對曼城的大戰中上陣。

奧利華遭恐嚇，需警察保護。（Getty Images）

事件主角之一的奧利華及其家人，早前因事件遭到球迷死亡恐嚇，英國《泰晤士報》指，英國足球警察部（UK Football Policing Unit）的專家正調查事件，而警察也在他及家人的住所附近巡邏。奧利華今周末分獲配執法葉士域治主場對修咸頓的賽事，阿仙奴對曼城的大戰則由班奇士（Peter Bankes）擔任主裁判，保羅迪蘭尼（Paul Tierney）任影像助理裁判。