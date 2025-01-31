歐霸盃｜曼聯熱刺直入16強3月再戰　出線、附加賽及淘汰形勢一覽

歐霸盃完成聯賽階段，8支球隊直入16強、另16支進入附加賽爭奪餘下8個16強資格，最後8隊則遭淘汰。當中，兩支英超球隊曼聯和熱刺，都順利直入16強，即睇還有哪支球隊取得晉級資格，和往後階段的比賽時間。



曼聯取得直入歐霸盃16強的資格。（路透社）

2024/25歐霸盃出線形勢

直入16強球隊（按排名列）：拉素（意甲）、畢爾包（西甲）、曼聯（英超）、熱刺（英超）、法蘭克福（德甲）、里昂（法甲）、奧林比亞高斯（希臘超）、格拉斯哥流浪（蘇超）

附加賽種子球隊（按排名列）：波杜基林特（挪超）、安德烈治（比甲）、FSCB（羅馬尼亞甲）、阿積士（荷甲）、皇家蘇斯達（西甲）、加拉塔沙雷（土超）、羅馬（意甲）、柏辛域陀尼亞（捷克甲）

按此即睇歐聯出線形勢

附加賽非種子球隊：阿爾克馬爾（荷甲）、費倫巴治（土超）、費倫斯華洛斯（匈牙利甲）、米迪蘭特（丹麥超）、PAOK（希臘超）、波圖（葡甲）、川迪（荷甲）、聖基萊錫（比甲）

出局球隊：比錫達斯（土超）、布拉加（葡超）、基輔戴拿模（烏克蘭超）、艾夫斯堡（瑞超）、賀芬咸（德甲）、盧多格德斯（保加利亞甲）、特拉維夫馬卡比（以色列甲）、馬模（瑞典超）、尼斯（法甲）、卡拉巴克（阿塞拜疆）、列加斯（拉脫維亞超）、布拉格斯拉維亞（捷克甲）

熱刺同樣直入歐霸盃16強。（路透社）

比賽日期：

淘汰賽階段：2025年2月13及20日（香港時間14及21日）

16強：2025年3月6及13日（香港時間7及14日）

8強：2025年4月10及17日（香港時間11及18日）

4強：2025年5月1及8日（香港時間2及9日）

決賽：2025年5月21日（香港時間22日）