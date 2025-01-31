羽毛球｜連奪兩屆奧運銅牌後需自費出賽　渡邊勇大退出日本國家隊

連續兩年在奧運奪得羽毛球混雙銅牌的日本球手渡邊勇大，日前在Instagram宣布退出日本國家隊，理由卻令人唏噓——日本羽毛球協會陷財困之下，只有指定球手可以獲資助出國比賽，由於代表國家隊的話限制較多，渡邊為了方便接受贊助去補貼比賽費用，無奈放棄代表日本。

日本羽協的財政問題，實際上已非一日之寒，數年前一宗挪用公款事件亦造成極大打擊。



渡邊勇大（右）宣布退出日本國家隊。（Getty Images）

渡邊勇大在IG表示，直至2024年8月為止，日本羽毛球協會所屬選手出國比賽的交通費、住宿費、報名費、在當地的安排等，都是由隊伍負責，不過隨着日本羽協的財務狀況惡化，由2024年9月開始，世界排名較低的選手需自行負擔上述費用。

由2025年開始，日本羽協將國家隊球員分為「協會派遣」和「非協會派遣」，只有「協會派遣」的球員才能獲得資助，若沒有派遣的身份，則需要自行負責出國比賽的費用。

日媒報道指，要取得「派遣」資格需在所屬項目的世界排名排前15位，5個分項共有12名球員可以取得這資格。渡邊指，要取得資格的話，每年會有幾次審查，惟一直沒有具體時間表。

渡邊勇大（左）與東野有紗（右／現名五十嵐有紗）去年在巴黎奧運再奪混雙銅牌。（Getty Images）

渡邊勇大曾與東野有紗合力登上世界排名第1，但兩人去年底宣布拆夥，渡邊目前與新秀田口真彩合作，兩人出戰過5站比賽，在混雙世界排名97。最近一次的「協會派遣」球員名單公布中，渡邊並未入選。

諷刺的是，日本在奧運羽毛球至今獲得過1金1銀4銅，近兩屆在奧運奪得3面銅牌，當中有2面是由渡邊勇大／東野有紗獲得的混雙銅牌，1面是松山奈未／志田千陽奪得的巴黎奧運女雙銅牌，意味「東渡組合」在日本羽毛球的奧運獎牌數目中貢獻不少。

渡邊勇大（左）目前與新秀田口真彩（右）合作，世界排名較後。（Getty Images）

渡邊續指，若以日本代表的身份出戰，在服裝和出席活動方面都會有不少限制，難以接受贊助和參加活動，「為了參加媒體和贊助商的國內和國外活動，以賺取收入去應付比賽的費用，我決定退出國家隊。」

日本羽協陷財困已不是新聞，2022年，日本《讀賣新聞》就報道，日本羽協在2018年發生過前職員涉挪用680萬日圓公款，且是由協會高層主導、包庇，涉事職員到2020年才離職，事後羽協的年度預算中，運動員培訓的預算大減5億日圓之多。

其實早在去年巴黎奧運後，執教日本國羽逾20年的韓籍教練朴柱奉就曾明言，即使奪得獎牌，也不會獲得更多資源，他在奧運前也透露過國家隊的集訓規模縮減不少，這位韓國名將在2004年上任至離職時，將日本羽毛球隊由逐步建立成勁旅，任內培育出如桃田賢斗、奧原希望、山口茜等好手，惟在東京奧運時未能領日本隊在主場奪金，也成為一大遺憾。

朴柱奉去年底已轉任顧問，到今年3月約滿便會離職，總教練一職由日本羽毛球前代表大堀彩之父大堀均接任。