劍擊．佩劍青年世界盃｜港隊一分反勝美國奪銅　何柏霖尾局逆轉

香港劍擊隊不只成年隊橫掃獎牌，一眾後起之秀也衝向世界級水平。繼林浩朗早前在花劍青年世界盃奪得個人賽銅牌後，佩劍好手何柏霖、謝匡泓、李俊林及黃子桓亦於佩劍青年世界盃為港爭光，四人發揮團隊力量勇奪團體賽銅牌，銅牌戰反勝美國一役，港隊一度落後35：40，何柏霖在尾局狂取10分，終以45：40反勝。



今站佩劍青年世界盃在保加利亞舉行。港隊以18號種子身份出戰團體賽，先在32強以45：19輕勝英國，16強面對烏茲別克，賽事尾段被對手力追，但四名小將臨危不亂，以45：43險勝，躋身8強。

港隊取得佩劍青年位界盃團體銅牌。

與前四只是一步之遙，對手卻是佩劍勁旅匈牙利，不過他們愈戰愈勇，九局比賽中只輸掉兩局，最終贏45：37；雖然4強被另一勁旅意大利壓制，輸33：45無緣決賽，但四人迅即收拾心情，準備迎戰頭號種子美國。

何柏霖。

港隊在這場「港美戰」甫開賽便落後，第三局上陣的黃子桓一度追至14：15，但港隊之後陷入苦戰，直到李俊林完成第八局，港隊落後35：40。何柏霖守尾門放手一搏，他在隊友支持下狂取10分，比分止於45：44，港隊以一分反勝頭號種子美國，取得今站佩劍青年世界盃團體銅牌。

黃子桓。

李俊林。