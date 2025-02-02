WTT新加坡大滿貫｜61歲倪夏蓮旗開得勝　女單抽強敵「不會放棄」

2025世界乒乓球聯會（WTT）的新加坡大滿貫賽展開，新球季不會再見到早前高調退出世界排名的中國名將如樊振東、陳夢，但原籍中國、現代表盧森堡的61歲「乒乓婆婆」倪夏蓮，仍繼續她的快樂乒乓人生。

連日在健身室和訓練場備戰的她周日（2日）在混雙賽事打響頭炮，夥26歲的拍檔盧卡晉身16強。



曾是中國乒乓運動員的倪夏蓮，1979年已經首戰全運會，1983年時曾奪得女子團體和混雙的世界錦標賽金牌，1986年一度退役，到90年移居盧森堡後，轉籍代表盧森堡出賽。（Getty Images）

新加坡大滿貫賽事，倪夏蓮在女單首圈抽中對25歲的中國球手錢天一，目前倪夏蓮女單世界排名61位，而錢天一則排名第10，雙方年紀和排名都差距不少、也處於運動員生涯不同階段，錢天一雖獲看好能贏波，但倪夏蓮賽前在微博透過影片表示不會放棄。

片中，倪夏蓮仍然笑得燦爛，似乎對於蛇年第一戰非常期待，說：「這一次的比賽呢，我的抽籤已經出來了，第一場就要打錢天一。」

25歲的錢天一進佔世界排名前10。（Getty Images）

「大家都知道她是非常優秀的選手，當然，好手很多，她只是其中的一個高手，但對我來講，每一場都是挑戰，所有的比賽都要這樣一場一場地去拼，一分一分地去咬，她越來越成熟，我呢越來越老，但是我不會放棄，我會堅持，希望奉獻一場精彩的比賽，然後爭取最好的成績好不好？加油哦！」倪夏蓮日前也在Instagram分享自己健身備戰，在羅馬椅做背部伸展的影片，顯示身體仍然相當強壯。

倪夏蓮找來混雙拍檔盧卡在影片中向球迷道賀。（微博截圖）

倪夏蓮在對錢天一前，亦要夥拍盧卡（Luka Mladenovic）出戰混雙32強，兩人面對澳洲球手Finn Luu與巴西女將高橋Giulia的組合，以3：1獲勝晉身16強，倪夏蓮賽前也找來盧卡，紀錄兩人練習的情況，盧卡以中文向球迷介紹自己和道賀。