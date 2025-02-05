傳Tatler Asia今夏辦外隊賽擬申資助　去年「美斯失場」風波主角

啟德體育園主場館啟用在即，已有多個演藝和體育盛事「排隊」準備舉行，今年夏天的足球表演賽檔期，競爭相當激烈。

消息指，目前有意在今年7月舉行足球外隊賽的，除了本地球會傑志及足總外，去年曾主辦「香港隊對國際邁阿密CF」表演賽、最終出現「美斯失場」風波的Tatler Asia，相隔一年後，有意再主辦一場表演賽，並希望再次申請政府資助。



消息人士指，Tatler Asia正與一間新加坡經紀公司合作，計劃在今年7月下旬邀請4支外地球隊來港，當中包括英超、西甲和意甲球隊，合演一場為期兩日的足球表演賽；有指港超聯賽會及本地球會傑志亦各自計劃舉辦1場表演賽，預計Tatler Asia計劃主辦的賽事，很大機會與傑志和聯賽會擬主辦的兩場表演賽「撞期」。

消息指，Tatler Asia今個月會就主辦賽事與政府接觸，希望再次申請成為「M」品牌活動以獲取政府資助。

去年訪港，美斯全場都沒有換上球衣，只穿運動裝坐在後備席。（資料圖片/袁志浩攝）

根據政府大型活動事務委員會的「M」品牌活動申請指引，就「表演賽（exhibition matches or tournaments）」可申領的資助有兩種，分別是上限1500萬港元的配對贊助和場地資助，若不是康文署場地，則可申請上限100萬港元的場地費用贊助，意味資助上限為1600萬港元。

Tatler Asia去年2月4日邀請美職聯球隊國際邁阿密來港，與香港隊在香港大球場踢表演賽，門票最貴達4880港元，「球王」美斯的叫座力令門票很快售罄。惟在坐滿38000人的大球場，美斯和曾效力利物浦及巴塞隆拿的蘇亞雷斯都未有落場，引發現場球迷噓聲和大叫「回水」，賽事遭揶揄是「世紀大騙案」，港府亦兩度發聲明，表示對事件「極度失望」，亦表明或因應美斯沒有落場而扣減贊助款項。

主辦方Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière去年在事件後召開記者會，宣布撤回1600萬港元政府資助的申請。(梁鵬威攝）

比賽翌日，Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière召開記者會，宣布撤回對政府1600萬港元資助的申請，他當時曾解釋事件，指合約中列明美斯和蘇亞雷斯除非受傷，否則會上陣，當得悉美斯不能作賽時已立刻通知政府，亦曾要求美斯親身向球迷交代，惟未能如願。最後，Tatler Asia宣布退回50%門票款項。

國際邁阿密在事發後3日再在日本踢表演賽，對手是對神戶勝利船，蘇亞雷斯正選上陣、美斯則後備落場。

有傳英超勁旅利物浦會在今夏訪港。（路透社）

今夏已先後傳出多個單位有意在啟德主場館舉辦足球表演賽，除了傑志和港超聯賽會傳出計劃舉辦賽事，也有過利物浦計劃今夏訪港的傳聞，但至今未有公布。

此外，早前也曾發生足球表演賽的「羅生門」事件，今年1月初傳出西甲勁旅巴塞隆拿將在7月來港，自稱是主辦方的香港公司「宏美集團」，當時透過公關公司向傳媒發新聞稿，指巴塞原擬今年7月27日在港作賽，但宏美提出的場地申請遭啟德體育園拒絕，原因是當日場地已租出，租場者就有傳正是利物浦訪港賽事的主辦方。

今年賀歲盃主辦方國際文娛管理有限公司主席金偉明（後排中），早前透露會在5月和7月在啟德體育園主辦外隊賽。（廖雁雄攝）

惟宏美的說法先後引來體育園及香港足總反駁，體育園當時回覆傳媒查詢時指，曾收到宏美有關租用體育園的查詢，園方其後要求宏美提交申請文件，但一直未有收到；足總則表示未收到過有關公司申請舉辦比賽、也沒有就賽事作任何正式建議。

宏美之後透過公關公司向傳媒發放一張聲稱是體育園發出的電郵截圖，惟體育園翻查紀錄後發現從未發出相關電郵，向警方求助，宏美董事黃浩霆後因涉「行使虛假文書」及「虛報有人犯罪」被捕。