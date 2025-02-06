渣馬2025博覽會啟德體育園開幕　限定紀念品、精彩活動等你來

全城期待的體壇盛事「渣打香港馬拉松2025」將於2025年2月9日（星期日）盛大舉行。今年「渣打香港馬拉松博覽會」首次於啟德體育園舉行，今屆賽事的跑手可於2025年2月5日至2月8日一連四日前往啟德體藝館領取跑手包，同場亦有多個贊助商攤位的博覽會區盡情玩遊戲、打卡及購物，歡迎公眾人士入場！現在與大家先睹為快，介紹一下各攤位！



「渣打香港馬拉松博覽會」位置

跑手應已收到電郵以預約領取跑手包的時間，參賽跑手可於2025年2月5日至8日到啟德體藝館領取跑手包。跑手只需要在預約時段內出示網上預約電郵，並攜同香港身份證或護照正本，其後到達跑手包領取處出示二維碼即可領取跑手包。今年跑手包內有Adidas紀念Tee、GP電芯、撒隆適清涼膏貼、喜瑪拉雅山岩鹽糖、ANESSA防曬乳液、便利妥肌肉膠布、Comvita麥蘆卡蜂蜜、威露士佛手柑味殺菌沐浴露及旅發局的紀念品。

在贊助商展區方面，除了冠名贊助商渣打銀行攤位有打咭位及遊戲外，一如既往地會有產品於現場發售，例如Adidas運動服裝、精工表迷你計時鐘、撒隆巴斯鎮痛貼、GP電芯、Leader Radio Technologies高科技運動產品、Hilx太陽眼鏡、Soyjoy大豆營養棒、便利妥肌肉膠布等、ANESSA防曬乳液、Comvita麥蘆卡蜂蜜、Shokz專業運動耳機、Hammer能量凝膠及蛋白奶粉、Oakley運動眼鏡、SIS能量啫喱等，歡迎市民和跑手於現場購買。另外，現場亦設有不同的打卡攤位為各位拍照，以下為大家精選介紹：

渣打（香港）銀行

渣打香港馬拉松冠名贊助商渣打香港銀行，攤位有多個打卡位置，今年的渣馬口號為「一起我們跑更遠」。

屈臣氏蒸餾水

屈臣氏蒸餾水提供會場限定獎賞為各跑手打氣，亦設立水機支持環保。

SOYJOY

SOYJOY設有環保主題遊戲，大家在玩遊戲羸禮品時還可以學到環保知識！

Toyota

Toyota除了有渣打香港馬拉松2025當天的領航車外, 還有充滿日本風情的御守打卡位讓大家許願打卡！！

ANESSA

ANESSA防曬攤位設有許願牆讓跑手前來寫下創新PB願望並拍照打卡。

Panasonic

Panasonic適逢新春，攤位十分應節，大家可去玩遊戲嬴禮品，「蛇來運轉」！

渣打香港馬拉松PB許願樹

今年田總增設渣馬PB許願樹，歡迎參與渣打香港馬拉松2025許願樹計劃！填寫名字、目標時間，簽署後即成為環保小先鋒，共同保護環境，減廢愛地球。展現個人承擔，為綠色賽事盡一份心力。

舞台精彩節目

除了有趣又具環保意義的遊戲及豐富獎品的攤位外，舞台一連四天都有不同的精彩節目！分別有歌舞表演，還有專業人士分享渣馬備戰攻略等，萬勿錯過！

「渣打香港馬拉松博覽會2025」及領取跑手包詳情

地點：啟德體育園啟德體藝館

領取跑手包開放日期及時間：

2月5至7日（星期三至星期五） 15:00至21:00

2月8日（星期六） 09:00至16:00

渣打香港馬拉松2025博覽會開放時間

2月5至7日（星期三至星期五） 15:00 至21:00

2月8日（星期六） 09:00至17:00

*免費入場

（資料及相片由客戶提供）