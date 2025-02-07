體育熱話｜美國7歲小賽車手賽道上不幸身亡　座駕時速可達136公里

美國一名7歲小賽車手，在一場測試中不幸身亡，當地賽車媒體Dragzine報道指，她駕駛的賽車時速最高可達85英里（約136.7公里）。



Dragzine報道指，上月底剛過7歲生日的伊莉安妮絲（Elienisse Zoe Diaz），上周六（1日）在美國奧蘭多速度世界賽道（Orlando Speed World Dragway）參加該賽道的測試活動時，不幸在賽道遇上意外，至今周二（4日）傷重不治。

伊莉安妮絲年紀小小已熱愛賽車。（Facebook）

英國《獨立報》指，伊莉安妮絲當時駕駛的是兒童用的直線競速賽車，時速最高可達85英里（約136.7公里）。不過，報道並沒有詳細說明到底伊莉安妮絲遇上什麼意外、有沒有其他車輛或因素牽涉其中；而她參加的賽車活動，是美國一項成立於1992年的兒童賽車聯賽，讓5至17歲的兒童「有機會駕駛性能減半的競速賽車，在一個受控的環境下，體驗競速的樂趣」。

伊莉安妮絲生前穿着賽車服留影。（Facebook）

《獨立報》續指，伊莉安妮絲來自一個熱愛賽車的家庭，她的祖父及父親都是直線競速賽車手，其父更將自己的車以女兒的名字命名。伊莉安妮絲的家人在眾籌平台gofundme籌款，用作處理其後事，以3萬美元為目標，3日已籌約24000美元。