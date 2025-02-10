歐聯全攻略｜曼城皇家馬德里冤家路窄　博藍月搶先入波

今季歐聯大改革，首階段採瑞士式聯賽制，大混戰下，不少傳統班霸未能躋身前8名直入16強，而要參與附加賽，其中最強戲碼，必然是英超勁旅曼城，再次冤家路窄，遇上西甲王者皇家馬德里。

（球賽編號：FB7368，2月12日04:00開賽，NowTV 643台直播）



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曼城今季表現大失水準，不單在英超大幅落後，於歐聯亦要戰至最後一場，才鎖定附加賽資格，偏偏遇上近3屆都曾對壘的皇馬，他們上屆8強就是遭皇馬淘汰。

艾寧夏蘭特依然是曼城的入球保證，今季歐聯8場便攻入6球。（Getty Images）

不過，近12次交手，曼城其實稍佔上風，取得4勝6和2負（只計90分鐘），其中主場3勝3和，未輸過；值得留意是，⁠曼城近4次主場對皇馬，除了上季外，其餘3次都先入波；因此今次對壘曼城先於主場出擊，或有機可乘。

皇馬是上屆冠軍，也曾15次捧走大耳盃，為列強之最，但今季在歐聯表現也失色，8戰只得5勝3負，其中作客曾不敵利物浦與里爾，且兩場都未有入球。

麥巴比轉投皇馬後似乎不及過往耀眼，但其實他今季亦已貢獻超過20球。（Getty Images）

另外，⁠曼城今屆歐聯首階段表現雖然一般，8戰只得3勝2和3負，但有5場是先開紀錄，加上皇馬剛於周末的聯賽上演榜首大戰，硬撼馬德里體育會，激戰下各一言和，「藍月亮」則於足總盃半力出擊有驚無險下淘汰低組別對手，以逸待勞下，今場就算屬可勝不穩，但大有機會先拔頭籌。

曼城與皇馬連續4季於歐聯碰頭，上季皇馬於8強憑互射12碼淘汰「藍月亮」晉級。（Getty Images）

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