國際賽出擊｜U20亞洲盃揭幕戰　袋鼠兵「大」勝可期

U20亞洲盃將於本月12日起在深圳展開，揭幕戰由A組的澳洲U20面對吉爾吉斯U20，同組還有東道主中國及西亞雄師卡塔爾，因此澳洲首戰出擊，誓必搏盡力爭3分。



今屆賽事有16隊角逐，分4組對壘，每組首兩名躋身8強，晉身4強的球隊，更可獲今年9月於智利舉行的世青盃參賽資格。歷來贏得最多冠軍是南韓，共12次封王；上屆賽事，烏茲別克則在早前轉投曼城的古辛洛夫（Abdukodir Khusanov）領軍下，於主場奪冠。

澳洲上屆8強於互射12碼不敵最終盟主烏茲別克，今屆捲土重來，強陣出擊。（Getty Images）

從未贏過U20亞洲盃的澳洲，今屆派出強陣出擊，多名球員外流意大利、英格蘭、葡萄牙及法國等地，其中要留意效力佩魯賈的中場路易斯阿高斯迪（Louis Agosti）。

至於吉爾吉斯大部分小國腳都在國內聯賽效力，名氣最大的，要數剛於1月加盟斯洛伐克球會特倫辛的⁠後衛艾美卡漢基迪沙耶夫（Emir-Khan Kydyrshaev），他也是吉爾吉斯足總主席之子。

艾美卡漢基迪沙耶夫是吉爾吉斯陣中最大名氣一位，他剛轉投斯洛伐克球會特倫辛。（特倫辛X）

澳洲U20去年成績不俗，取得8勝5和2負的成績，其中包括在中國成都舉行的熊貓盃以4：2力挫今場對手吉爾吉斯，今場再遇手下敗將，可望「大」勝一場。

足智彩進一步優化現有投注種類，增設「半場讓球」及「加時讓球主客和」，提供更全面的投注選擇。

「讓球」將增設「半場讓球」，除只適用於上半場外，其玩法與目前「讓球」相同，但只會把「讓球數」對比上半場賽果。除預售外，項目亦設即場投注。

為了令顧客投入觀賞球賽至最後一刻，除法定比賽時間內供投注的「讓球主客和」外，投注人士更可於加時階段，即場投注「加時讓球主客和」。

所有「讓球」及「讓球主客和」相關的投注種類均備有不同「讓球數」投注選項，提高投注彈性。

詳見：https://campaigns.hkjc.com/football-fo/ch/hdc_hhad_update?b_cid=BWFHTB1C_BEC_productQ1-2025_05

足智彩將「派彩快」服務延展至過關注項，顧客可隨時結算指定場次的過關注項，而毋須等全部過關賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

新服務暫只適用於每關為單項選擇的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽過關注項的相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。