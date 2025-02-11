北京18歲足球小將集訓時重創腦死　家屬控訴：中國足球還有誰敢踢

內地球壇傳出，北京全運U19足球隊日前在西班牙集訓，友賽期間，小將郭嘉璇頭部重創昏迷。

有自稱是郭嘉璇兄長的網民在微博發文，指郭嘉璇被醫院認定為腦死亡，根據當地法律需驗屍；惟郭的家人認為每個國家對腦死亡定義不一，希望將他送回內地搶救；同時指北京足協和郭嘉璇效力的北京國安，未有承諾負擔後續治療費用。



郭嘉璇是北京國安青訓、也效力過多個年齡層國足，曾入選拜仁慕尼黑的「世界隊」。（微博）

現年18歲的郭嘉璇生於2006年，效力北京國安，司職後衛，也長期入選國足梯隊，他早前在北京足協安排下，隨北京全運隊到西班牙集訓；本月6日，西班牙球隊RC Alcobendas曾在Instagram發出限時動態，表示與一支來自北京的球隊踢友誼賽時，北京球隊的一名球員遇上嚴重意外，就此表示關心、也為他祈禱，有指這支「北京球隊」正是北京全運隊，球員是郭嘉璇。

周二（11日）下午，小紅書用戶「大琪 呀哈比比」發文，分享一張郭嘉璇躺在病床上、並插喉的照片，寫道：「我弟弟郭嘉璇在一場由北京足協舉辦的足球比賽中喪命（已經西班牙馬德里當地醫院已經鑒定為腦死亡）後續回國的治療和賠償卻得不到保障，請大家多多關注和轉發」。

帖文附上多張文字截圖，稱自己是郭嘉璇的哥哥，他指郭嘉璇在集訓期間與RC Alcobendas比賽時，「奮不顧身地鏟球時被對方球員的膝蓋擊中頭部昏迷，被緊急送到馬德里的hospital universitario 12 deoctubre醫院進行急救，當時診斷顱內出血過多，生命受到嚴重威脅，隊內工作人員聯繫到了我爸，我們全家得到消息後仿佛天已經塌了，母親哭到幾度昏迷，從對方翻譯口中得知該醫院的醫生說我弟顱內出血過多，生還的希望十分渺茫。」

自稱是郭嘉璇哥哥的網民在小紅書發文。（小紅書）

帖文續指，郭嘉璇的父親雖然傷殘、走路不方便，仍在北京足協及國安的安排下，緊急辦理簽證前往馬德里，並在2月8日抵達西班牙，「我爸在當地了解到我弟已經被西班牙醫院認定為腦死亡，跟據西班牙的法律要對我弟進行屍檢，然後追究主辦方北京足協的法律責任，但每個國家對於腦死亡的界定是不一樣的，我爸想把我弟運回國內繼續搶救，說不定還有一線生機，更接受不了當地解刨和屍檢我弟弟。」

帖文中稱，郭嘉璇父親在當地與北京足協和國安的工作人員見過面，「北京足協和國安方面也害怕受到當地法律的制裁，同時抓住了我爸爸必須要帶回孩子的這種心理，讓我爸爸向西班牙法院提交了一份諒解書，並在當時北京足協主席劉軍承諾北京足協會為這個孩子之後的治療負責到底。」

帖文附上郭嘉璇臥床的照片，相中他需插喉、床頭有一條RC Alcobendas的頸巾。（小紅書）

「但當我父親遞交了諒解書之後，法院認定了這是一次意外事件，不追究主辦方的責任之後，我們再去向北京足協和國安俱樂部尋求我弟弟轉運回國之後治療費用和補償費用的保障，他們就換了一種說法，讓我們與他們的律師團隊對接，讓我們簽訂的承諾書也只說負責在西班牙當地的治療費用和轉運回國的費用，回國之後的治療費用需要雙方共同承擔，至於後續賠償問題說要之後再商議，或交給北京的法院解決，他們有專業的律師團隊，我們只是普通老百姓，之後打官司可想而知會有多困難！」

帖文指，由於西班牙當地醫院認定郭嘉璇腦死亡，需要拔喉，「我父親跪在地上給醫生磕頭，拋下了所有的尊嚴，感動了西班牙的醫生，醫院最終開會決定讓在當地時間2月12號晚12點之前將我弟弟轉運走，否則他們就要拔管。」同時從醫生處獲悉，郭嘉璇在送到醫院時已因大腦缺氧而腦死亡，「我們就迫切想知道，當時比賽出事之後，主辦方是怎麼急救將我弟弟送到當地醫院的，但也沒有得到主辦方的明確回復。」

帖文內附上一張西班牙醫院的診斷報告。（微博）

「現在我弟弟即將要轉運回國，但我們又沒有得到北京足協和國安俱樂部的後續承諾，但現在北京足協跟中信國安他們的意思就是我弟既然選擇了足球這個高危的體育項目，然後我弟現在出現這種情況。那我弟必須得承擔這個高危職業的風險。那我現在就想問，那以後在中國誰還敢踢足球？中國足球怎麼能振興？」

帖文最後指，郭嘉璇在北京國安的梯隊裏一直表現出色，「在每個隊都是絕對的主力，外界給予的評價都很高，23年還被拜仁慕尼克選入他們的世界隊，我們全家培養這孩子付出了多少心血，別人很難想像。我弟弟今年還不到19歲，前途一片光明，一直的目標就是讓中國隊踢進世界盃，就像我弟弟這麼優秀的足球運動員，在比賽中出了這麼嚴重的意外事故都得不到後續的保障，以後中國足球還有誰敢踢？誰能不心寒？」

他續指全家都被逼到絕境，才在網上求助，「我們把孩子交給北京足協和國安俱樂部時是一個鮮活的生命，而他們現在給我們還回來的是一個躺在重症監護室裡腦死亡的孩子，我們無法接受，希望廣大群眾能廣泛關注這個事件，監督北京足協和北京國安俱樂部承擔後續責任，給我弟弟一個公道！」