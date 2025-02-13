亞洲波多面睇｜日職韓職開鑼　勝利船主勝串浦項制鐵主勝

日本及韓國職業聯賽今周相繼開鑼。日職的神戶勝利船揭幕戰主場硬撼浦和紅鑽，力爭先拔頭籌，為三連霸奠下勝利基礎；韓職方面，則有褪色勁旅浦項制鐵主場迎來大田市民。



2025日職共有20支球隊角逐，昔日豪門清水心跳及FC橫濱重返J1，但今屆焦點還是落在神戶勝利船能否達成三連霸上。神戶之前有「小白」恩尼斯達及桑馬達等球星加盟，但近季卻以前日本國腳為主力，例如前鋒大迫勇也、後衛酒井高德、上年從些路迪回流的井手口陽介等，其中曾效力紐卡素的武藤嘉紀去季更成為MVP，球隊實力強橫。

武藤嘉紀從歐洲回流日職後，表現重拾光芒，帶領神戶勝利船取得兩連霸。（Getty Images）

浦和紅鑽上季僅列第13位，表現失色，但陣中還有西川周作、原口元氣及中島翔哉等前日本國腳壓陣。兩軍近3次交手，神戶取得2勝1和，兼且實力佔優，今場料可旗開得勝。

昔日豪門浦和紅鑽，上季在日職J1只排第13位。（Getty Images）

韓職方面，今季續有12隊參賽，過去曾5奪冠軍的浦項制鐵，去季只排第6，比前季的亞軍大為退步，今季續倚重倚重隊長雲達臣、奧巴丹及佐治雷斯等3名巴西兵爭取佳績，不過他們今周中還要兼顧亞冠精英盃。

浦項制鐵除了力爭在韓職取得佳績外，還需兼顧亞冠精英盃賽事。（Getty Images）

大田市民上屆排第8位，表現不過不失，球隊以門將李昌根、後衛金紋奐及前鋒周敏圭等現役韓國國腳為骨幹，但陣中最大名氣的，卻可能是主帥黃善洪。浦項制鐵近5次面對大田市民取得4勝1和，相信今仗「主勝」無難度。

韓國國腳前鋒周敏圭今季從蔚山現代加盟大田市民。（大田市民IG）

足智彩進一步優化現有投注種類，增設「半場讓球」及「加時讓球主客和」，提供更全面的投注選擇。

「讓球」將增設「半場讓球」，除只適用於上半場外，其玩法與目前「讓球」相同，但只會把「讓球數」對比上半場賽果。除預售外，項目亦設即場投注。

為了令顧客投入觀賞球賽至最後一刻，除法定比賽時間內供投注的「讓球主客和」外，投注人士更可於加時階段，即場投注「加時讓球主客和」。

所有「讓球」及「讓球主客和」相關的投注種類均備有不同「讓球數」投注選項，提高投注彈性。

詳見：https://campaigns.hkjc.com/football-fo/ch/hdc_hhad_update?b_cid=BWFHTB1C_BEC_productQ1-2025_05

足智彩將「派彩快」服務延展至過關注項，顧客可隨時結算指定場次的過關注項，而毋須等全部過關賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

新服務暫只適用於每關為單項選擇的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽過關注項的相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。