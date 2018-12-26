【海外行山】三個月內行完4千多公里PCT　秘訣並非步速快而是自律

8月8日 第一百零一天 俄勒岡州 第2956公里 全長四千多公里的PCT，一般人會花大約五個月時間去完成全程，當我走在俄勒岡州時，代表我已經完成了超過三分之二條PCT，但原來有些「神人」已經完成全程，到達加拿大了！ 文：王維寶／《最慢的速度》作者

我在行程開始之前，就從網絡上認識了幾位打算今年挑戰PCT全程的華人，除了剛起步時的台灣隊友培竹和武平，與阿泰和呆呆夫婦二人組外，還有一位是居住在俄勒岡州波特蘭市的美籍華人Sam。

「Speedy Sam」要3個月內行完PCT

還記得他晚我十三天，在五月十二日從南加州起步，第一天就走了超過四十公里，當時的我正在忍受着膝傷，所以很擔心他會步我後塵，因走得太多而受傷，結果他自那天起，每天都能夠徒步五十公里以上。問到他為什麼要走這麼快，原來他因為工作關係，只拿到了三個月的休假，所以希望能夠在假期完結前走完全程，所以必需走快一點。

由於他的行進速度，令他得到了「Speedy Sam」這個步道別稱。

為什麼他一開始就走那麼快，卻沒有受傷？因為他在出發前，已經進行了不少登山訓練，除了令他有更好的體能外，身體也已經適應了長途徒步這種高強度的長期運動，有別於一般徒步者，需要兩到四星期才能令身體完全熱身。

由於他的行進速度，令他得到了「Speedy Sam」（右）這個步道別稱。（作者王維寶提供）

自律地嚴格執行計劃

即使Sam的徒步速度再快，他也不是在跑步，走得再快也有一定極限，如果想走得「快」，秘訣不是要步速快，而是要走得多。為了一天也夠走得更遠，Sam規定自己每天早上走十英里，下午十英里，晚上十英里，每天由早上起床，一直走到晚上接近十一點才會停下來，徒步十多小時，天天如是，嚴謹地執行這個計劃的他，每天最少都能走五十至六十公里以上，就算在大雪的中加州區域，仍然能夠走四十公里以上，毅力驚人。

比起走得快，我覺得更考驗Sam的，是他不能浪費每一天作全休日，當Sam每次來到城鎮和補給點，他只會到郵局和商店，拿了自己的補給箱後，馬上就會重返步道，不作多餘的停留，反觀自己，每次來到城鎮，總是要大吃大喝一番，有充足休息後才繼續前進。

他能夠抵受城市的誘惑，按自己的計劃前進，當然很值得讓人敬佩，但最令我佩服的，是他在出發前，沒有低估、也沒有過份高估自己的能力。我相信一般人如果只有三個月假期，而又想走PCT的話，第一個想法是把行程一分為二，分兩年完成，但Sam卻決意要挑戰一次過完走，難度比一般徒步大得多。

這種向難度挑戰的決心，再加上完全克服自己內心的軟弱，以堅韌意志執行自己日程計劃，讓他在八月六日到達了加拿大，以八十五天的時間，完成了四千多公里的PCT，期間他無視高海拔，無視雪山，無視所有困難，沒有一天停下來休息，以平均每天徒步四十九公里的速度，完成這次壯舉。

「因為天雨和其他因素的關係，我的行程受到影響，當我來到華盛頓州最後一段路時，已經很難趕及在假期完結前完成全程的了，所以也曾經想過提早結束行程，但又不甘心就差一點點就能到達加拿大也要被迫放棄，所以我通宵走了三天。」當我來到距離波特蘭不遠的小鎮時，Sam以步道天使的身分過來找我，開車載我到波特蘭吃自助餐。

點擊下圖看清PCT之行沿途風光記錄！

+ 8 + 7 + 6

「在最後三天的行程裏，我每天都走了接近七十公里，當我在晚上徒步時，因為太想睡覺，精神恍惚地走着，自己好像出現幻覺，有兩個隊友一前一後守護着我，提醒我每一步踩的位置，最後才能支撐過去，趕上計劃到達加拿大。」

Sam的堅持和意志力，令我反思，自己的決心究竟有多大，如果將自己代入了Sam的情況，能否也像他一樣，堅持到最後呢？不過每個人走PCT的目的不同、能力不同、年齡不同、開支的預算不同、裝備的品質不同，每個人也有自己的情況和處境，根本不能夠放在一起比較，正所謂「人比人，比死人」，長途徒步不是比賽，不需要和別人比拼速度，只要按自己認為適合的方式去完成挑戰，每個人也會是勝利者。

PCT的路線圖，位於美國西岸，由墨西哥邊境至加拿大。（互聯網）

【本文節錄自《最慢的速度》，獲作者王維寶授權轉載。】