【海外行山】PCT之行遇好人好事　靠搭順風車兩天內跨越1000公里

8月1日 第九十四天 中加州 徒步和順風車旅遊，一直都是我最喜愛的旅行方式，在這次PCT（太平洋屋脊步道）行程裏，搭順風車也是行程的一部分，不過這次有點不同，相比之前都是從步道口到小鎮補給，今次我完成中加州路段後，需要坐車往北約一千公里，才能回到俄勒岡州和加州的邊境，不過對於已經有不少順風車旅行經驗的我來說，這只是小菜一碟。 文：王維寶／《最慢的速度》作者

我喜歡坐順風車，因為可以和當地人聊天，之前坐車到城鎮補給，一般都只是幾十公里路，不夠時間聊天，話題不夠深入，今次長途順風車之旅，卻是個好機會，讓我好好了解美國。

第二天我在旅館醒來，收拾過後，再吃個午餐，已經來到下午一兩點的時間，對於一個長期在野外生活，每天徒步幾十公里的人來說，真的非常奢侈。要成功攔到順風車，第一步就是要前往小鎮的邊緣，因為這樣可以「過濾」了不是離開小鎮的車輛，幸好我所在的小鎮不算太大，徒步約三十分鐘就已經來到適合的攔車地點，我正式開始高舉我的姆指。

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今次我完成中加州路段後，需要坐車往北約一千公里，才能回到俄勒岡州和加州的邊境（作者王維寶提供）

這就是我幸運旅程的開始！

不用五分鐘，第一輛車停下來載我，而且還會開三百多公里，差不多接近我的三分一路程了！平常我搭順風車，聊半小時到一小時左右就會因為沒有話題而睡覺，但今次司機非常健談，今年七十三歲的他，在他十六歲時就已經嘗試第一次順風車了，他對我這個徒步者的故事非常感興趣，而我也職業病發作，問問他關於2009年金融海嘯後，美國的復甦情況，以及對不久將來的美國大選的看法，最後我們連續聊了三個多小時車程，他更請我吃晚餐，吃的，是我久違了的牛扒！

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當晚我隨便在一個小鎮公園裏過夜，我已經完全不介意，被當成是露宿者看待了。

第二天繼續行程，昨天搭了一輛車，就坐到晚上，想不到今天也非常順利地攔到四輛順風車！昨天有人請我吃飯，今天更誇張，有人要給我現金，雖然我想拒絕，但敵不過他的真誠，其實我在接受別人幫助或請客時，一般會看司機的年齡和身分，如果是同輩的年輕人，我就不會接受他們的請客，但如果對方年紀比較大，有一定身分地位，我就會誠心接受。

當我來到一個多月前曾經來過的小鎮Old Station時，看到有兩個徒步者也在這裏攔車，我就打算加入他們。

「在美國搭順風車很容易呢！」我說。

「才不是！我們在這裏已經等了兩個小時了！」不知道什麼原因，就是沒有車停下來載他們，結果他們更出動金錢攻勢，拿出一張二十美金紙幣，希望「利誘」司機停下，但其實對於接載陌生人，司機更擔心是安全問題，有信心的，沒錢也願意載你，沒信心的，付他錢也不會停下。

就在我加入他們後，不用十分鐘就有車停下，他們都把我叫做「香港奇蹟」。順風車真的很看緣份和運氣，好運時不用招手也有車停下，不好運時，等幾個小時也是很正常的事。

順風車真的很看緣份和運氣，好運時不用招手也有車停下，不好運時，等幾個小時也是很正常的事。（作者王維寶提供）

距離目的地Ashland還有一定距離，我本來都以為今天無法到達，但下午五點半時居然還攔到一輛，而且他們剛好就是到Ashland的，結果這一千公里路，不用兩天，只需要四輛車就給我完成，真的超好運！

當現代人的物質條件愈來愈好，需要保護的東西亦會愈來愈多，人就會變得愈來愈自私，一些理所當然的助人行為，在發達社會已經逐漸消失，而順風車的本質就是一種無私的奉獻，他們不一定能在我身上得到些什麼，甚至會被我弄髒他的車座，為什麼他們還要幫我呢，這個都市人遺忘了的答案，其實非常簡單，就是因為幫助別人本來就是人類的本能，來到美國，來到PCT，接受到更多的恩惠，讓我謹記，我所擁有的一切，是由他人給予的。

PCT的路線圖，位於美國西岸，由墨西哥邊境至加拿大。（互聯網）

【本文節錄自《最慢的速度》，獲作者王維寶授權轉載。】