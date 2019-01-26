【海外行山】PCT中段露營夜遇「竊案」　第一步要到失物認領處？

6月21日 第五十三天 北加州 Burney Falls State Park 第2267公里 在這個（PCT，太平洋屋脊步道）行程當中，不單要面對長途徒步的痛苦，在平常生活時也會遇到很多難題，考驗着我的情緒智商、耐性和獨自解決問題的能力。這次，我來到一個露營區，終於發生第一次「失竊」事件。

一般情況下，很多PCT沿線的露營區都會給我們這些徒步者優惠，搭一晚帳篷可能只需要幾美元，我因為不想花太多錢，所以也會盡量入住這些露營區。當我來到這些露營區時，大部分都還未到旺季，又或者露營區本身不是熱門地區，所以外來的人並不算多，但這次，我來到一個有超多外來人士的熱門露營區。

在這些地方露營，充電是個必需要解決的問題，如果我要充電的話，就有可能要找廁所裏的插頭去充。我一般做法是，把移動電源放在廁所裏充過夜，我知道這樣有被偷的風險，但這是唯一的辦法，而且，我也信任美國人，尤其熱愛大自然的步道使用者。

這次我如常的把移動電源放在廁所中充電，一夜過後，我重回廁所。

不見了！？

在這個（PCT，太平洋屋脊步道）行程當中，不單要面對長途徒步的痛苦，在平常生活時也會遇到很多難題，考驗着我的情緒智商、耐性和獨自解決問題的能力。（作者王維寶提供）

移動電源不見了本來是一件小事，但最大問題是，我唯一的充電插頭和電源線也不見了，由於我昨晚肆無忌憚地上網，手機電源大約只剩下百分之三十，絕對不夠電撐到下個補給點。

我的第一反應，不是認為移動電源被偷了，而是有人「好心做壞事」以為是失物，拿到辦公室了。由於當時是早上七點，辦公室還未開門，加上我也不肯定我的推測是否正確，我還是要想好，之後應該怎麼辦。整個過程，我冷靜得過份，因為比起生氣或者沮喪，想想有什麼方法解決問題更加實際。

在沒有電的情況下走三天，看看下一個補給點有沒有充電器賣？這方法可行，查不到水源資料也沒關係，帶多點水沿途不斷問人關於水點的資訊就是了，但問題是，如果下個補給點也沒有充電器賣呢？這方法只能是後備方案之一，我要再想想現在我可以做什麼。

走一英里多的路到高速公路，搭順風車到附近比較大的城鎮，找找有沒有充電器賣，不過坐車進城，就為了買充電器，感覺有點笨，而且這樣會花掉我一天時間，前幾天的努力就會白白浪費，這也只能是後備方案。

「我 『現在』、『在這裏』可以做什麼？」我不斷地想，在我腦上中，出現一個又一個的選項。

最後，我用一個更直接的方法，就是在現場不斷問附近的人，有沒有多的充電器可以賣給我。結果，在鼓起勇氣問第一人後，他就送了一個充電插頭給我，因為他不見了電源線。

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+ 9 + 8 + 7

「居然這麼順利？我只差電源線就可以充電了。」第二個，第三個......一直問下去。到了第五還是第六個時，我居然找到我的移動電源了！如我所料，有一家人以為那個移動電源是失物，打算晚一點就拿去辦公室了！我居然能夠在人群中問對了人，我真的超幸運！

問題看似很簡單地解決了，但回頭又想，如果我從一開始就選擇到其他城鎮重新購買一個新的移動電源，不敢去問人的話，我能找回失物嗎？原來大家在遇到突如其來的狀況時，很習慣會先想到一個逃避的方法，我們會自動無視了一個看似困難，但其實是最簡單直接的解決方法。

話雖如此，但世事真的很奇妙，如果在我問的最初幾個人，已經有人給我充電器和電源線，可能我就不會再繼續問下去，那我就不會找到拿了我移動電源的那一家人，這件小事，看似令我絞盡腦汁地苦惱了一兩個小時，但卻令我在這個行程中多了一份體驗，更重要的是，回想事情發生時我的冷靜，讓我感受到自己旅行在外多年，各種經歷真的令我有所成長，處事上更加成熟，我想，這也是我一直想追求的目標吧。

作為一個典型的天秤座，我自小就非常優柔寡斷，不懂作出選擇，我討厭這樣的自己，所以決心要想方法改變這個缺點，突然有一段時間，我開始意識到自己不是神，不可能完美地客觀分析所有事情，如果有兩個難以決定的選擇時，無論自己三思再三思，都有可能作出一個錯誤的選擇，那這時候倒不如以自己內心為先，摒棄一切的客觀考量，選自己真正喜歡的路，就算最後發現選擇錯誤，也不會後悔。

如果你作出一個不會後悔的選擇，那這個就是正確的選擇。

PCT的路線圖，位於美國西岸，由墨西哥邊境至加拿大。（互聯網）

【本文節錄自《最慢的速度》，獲作者王維寶授權轉載。】