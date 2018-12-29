【2018山野大事回顧】行山徑遭颱風山竹破壞　吊手岩懷疑有老虎

在2018年，行山界或者山野發生過什麼大事？ 吊手岩老虎、山野龍咁威、馬鞍山雷擊、颱風山竹大破壞……大家印象最深刻的是哪件事？

3月：吊手岩疑有虎蹤

在今年3月6日早上，李氏夫婦到馬鞍山吊手岩行山，他們由馬鞍山郊野公園燒烤場上山，步行約20分鐘後，在前方約100米的草叢發現一隻約3呎乘2呎的黃色巨形貓科動物，疑似是老虎。兩人馬上落山，報警求助。消防及漁護署上山搜索，並沒有發現。

後來，兩名報案人看過豹貓的照片後表示，他們所見的原來並非老虎，而是在香港常見的野生豹貓，虛驚一場。這件「吊手岩老虎」事件被傳媒廣泛報道，亦成為當時行山界熱話，不少人上山見面打招呼，都會笑問對方有沒有發現虎蹤。

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今年初，一對夫婦於馬鞍山吊手岩行山時，發現一隻疑似老虎的動物，他們大驚感危險，遂立即報警求助。（資料圖片/賴俊傑攝）

豹貓生性怕醜，「聽到你腳步聲，佢就會走開」。（王海圖攝）

5月：最年輕香港人登珠峰

今年5月，幾名香港人到尼泊爾挑戰世界第一高峰珠穆朗瑪峰，香港攀山家曾志成於17日與黃偉建登上峰頂，其後古錦料於翌日登頂，其中曾志成第3次成功登上珠峰。此外，19歲的陳家希在21日登頂，成為全港最年輕登上珠峰的人。

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陳家希在珠峰攻頂後，手持香港區旗拍照留念。（資料圖片/受訪者提供）

6月：「山野龍咁威」爆山友爭議性行為

數今年行山界茶餘飯後的熱話，大多與Facebook專頁「山野龍咁威」有關。這個在6月初成立的專頁，不時公開山友在山上的爭議性甚至不恰當的行為，例如有人在天氣惡劣下行澗。「山野龍咁威」最轟動的爆料是，有山友到萬宜水庫游水，違反了《水務設施條例》。

其後，「山野龍咁威」再披露有行山組織粗暴摘楊梅，涉違反《郊野公園條例》。從片段得見，有人爬到樹上，在樹枝上又跳又搖，同時將傘子倒轉放在地上，接住從樹上掉下來的楊梅。活動負責人之後道歉。

除了這兩單較轟動的山野事件外，「山野龍咁威」還披露了有行山人士在暴雨警告下到大潭水塘水壩底玩水，而當時水壩正在排洪，十分危險。

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「山野龍咁威」爆料，有行山人士在萬宜水庫中游水。（「山野龍咁威」專貢截圖）

「山野龍咁威」再爆有行山人士摘楊梅。（「山野龍咁威」專頁截圖）

7月：少年行麥徑遭雷擊亡

在7月2日，馬鞍山郊野公園發生一宗致命行山意外，一名18歲少年與友人沿麥理浩徑第4段行往大金鐘期間，行至近彎曲山時暈倒在地上，疑遭雷擊。友人報警，飛行服務隊趕到，將少年送到東區醫院，搶救後不治。

香港攀山專家鍾建民當時接受訪問表示，如果行山時遇雷雨，應盡快離開地勢高及空曠的地方，盡快落山，遠離樹木、桅杆或導電性高的物體。如果找不到室內地方躲避，最好在地上鋪膠袋，蹲在上面，減少與地面接觸，並將身上的金屬物品及手提電話用膠袋包裹好，放到一邊。

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行山被雷擊的少年由直升機送院，惜告不治。（資料圖片）

7月：鍾旭華滑翔傘遇意外亡

在7月22日，大東山發生了另一宗廣受關注的致命山野意外，滑翔傘愛好者鍾旭華由伯公坳上山玩滑翔傘，但遇上怪風失蹤。警方、消防、民安隊、飛行服務隊以至自發組織上山的行山人士連日海陸空搜索，終於在7月27日在大東山以南680米的位置，找到鍾旭華，可惜送院後證實不治。

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救援人員乘直升機於山上降落營救鍾旭華。（資料圖片/賴俊傑攝）

9月：颱風「山竹」破壞行山徑

在9月16日發生了一件癱瘓全香港行山徑的事，颱風「山竹」襲港，市區災情嚴重，郊區更加滿目瘡痍，幾乎全部行山徑都被塌樹阻路。漁護署在風災後更罕見地在社交網站呼籲公眾暫時別到郊野公園。漁護署連日清理，加上很多行山人士自發上山清路，甚至具爭議性地連解放軍也義務出動，多條行山徑陸續開放，其中全港最長的山徑麥理浩徑在10月中全線開通，令毅行者可以如常舉行。漁護署近兩個月一直與行山組織合作，邀請山友義工清理行山徑及郊遊地點。

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