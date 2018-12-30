【2018行山意外總結】少年行麥徑遭雷擊　10日內3宗被困飛鵝山

香港人喜歡行山遠足，但山野環境崎嶇，天氣多變，易生意外。 在2018年，香港山野發生多宗行山意外，至少7人不幸命喪郊野，他們有的是休克暈倒，有的是高處墮下，亦有較罕見的遭到雷擊。 除了致命意外，蚺蛇尖、狗牙嶺、吊手岩、雙鹿石澗等黑點今年皆有行山人士受傷被困的報告，而飛鵝山更加試過有10日內有3宗行山人士迷路的求助。

今年最廣受關注的致命行山意外，相信是18歲少年在7月初行麥理浩徑第4段時遭雷擊，送院後不治。當時一行6人，沿麥徑第4段往大金鐘，至近彎曲山時，同行女友人發現他暈倒地上，馬上報警。飛行服務隊接報將少年救起，送往東區醫院搶救，當時少年前額發黑，疑因雷擊被燒焦。

在香港近年的行山意外中，雷擊較為少見，上次有行山人士被雷擊，是在兩年前，有名42歲男子由西貢北潭凹出發，行至牛耳石山時，被雷擊中，當場昏迷。幸他經同行友人急救後，恢復知覺，再由救護員送院治理。

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飛行醫生向少年施以心外壓，惟他送院搶救後證實不治。

兩人行澗失足亡

行澗比行山的風險更大，一來澗道地勢險要，有懸崖飛瀑，二來溪澗濕滑，較易滑倒，今年至少有兩人行澗時意外身亡。在4月初，一名女子在屏嘉石澗下游的石板潭拍照時，失足跌入水潭，遇溺昏迷，送院後不治。在9月中，一名男子行大嶼山北的彌䃟石澗，失足墮坡，經飛行服務隊直升機送院，證實不治。

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在4月初，一名女子在石板潭附近遇溺。（資料圖片/王譯揚攝）

不過，就算天朗氣清，沿漁護署鋪設的行山徑而走，亦可能命喪山上，因為有時天氣炎熱，容易中暑，亦可能行山人士心藏病發，失救而亡。在4月中，香港已經天氣炎熱，有71歲男子在途經針山及草山的麥徑第7段行山暈倒昏迷，儘管有鄉村巡邏隊警員趕到急救，但回天乏術。在11月中，有48歲男子在流水響行山，不適暈倒，當救護員趕到現場時，他已經沒有呼吸脈搏。

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年屆七旬的行山人士在麥徑第7段行山暈倒，警員曾在場協助急救。（資料圖片/網民何祖欣攝‎）

雖說有時香港山野像旺角般熱鬧，但亦有些地方人跡罕至，如果獨個兒行山發生意外，無法求救，可能輕傷都會失救致命。在清明節，有名56歲男子獨自登山失蹤，4日後才在八鄉竹坑村山上發現其遺體，相信他失足跌倒，失救致死。在4月底，有晨運人士在麥徑第10段發現一名53歲男子倒卧引水道之中，頭部受傷昏迷，當場死亡；警方懷疑他行山時失足跌落引水道。

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一名中年行山人士伏屍在兩米深的引水道內。（資料圖片/賴南秋攝）

多宗行澗意外需飛行服務隊出動

除了上述4宗致命意外，今年還有多宗行山嚴重受傷事件，不少是行澗時遇險。在3月初，有名53歲男子行黃龍石澗跌倒，頭破血流，送院後危殆。在6月中，有名31歲外籍男子在西貢雙鹿石澗跌傷腳部，被困澗中，由飛行服務隊拯救送院。

在7月初，有中年女子行青龍石澗，遭蜜蜂螫傷，出現過敏反應，由直升機送院。在9月初，有一男一女於雙龍石澗跌倒，男子面部受傷流血，女子則背痛，兩人一同由直升機救起送院。

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一名53歲姓張男子與22名同行友人一同在彌勒山行山到寶蓮寺，其間在黃龍石澗附近，有人發現他跌倒地上，頭破血流。（資料圖片）

蚺蛇尖等險峰意外頻生

除了石澗，香港有幾座地勢險要的高山都是意外黑點。在4月初，有名56歲女子行西貢蚺蛇尖懷疑意外跌倒，右臉受傷，血流披面。在6月中，有名40歲女子在馬鞍山吊手岩被困崖底一夜，要由高空拯救專隊到場搜救。在10月底，有名53歲女子在狗牙嶺近一線生機位置滑倒，頭部受傷。

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在吊手岩遇險的女子獲救送院。（資料圖片/賴俊傑攝）

今年初夏天特別熱，在4月到5月有多宗行山中暑事故。在復活節公眾假期最後一日，氣溫最高有29度，有男子在西貢水牛山中暑，同日有另一名男子在大欖郊野公園懷疑中暑。在5月底，酷熱天氣警告下，有女子在香港仔鴨脷洲玉桂山中暑，同日有另一名女子在石澳鶴咀中暑。

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在5月，有女子行玉桂山期間疑中暑，同行行山人士代為報警。（資料圖片/梁銘康攝）

此外，在10月底，飛鵝山突然成為行山迷路的熱點，有10日內有3宗行山人士迷路求助個案。先有6名少女行飛鵝山，其中一人腳部受傷由飛行服務隊救走，其餘5人決定自行落山，但由於天黑，被迫在自殺崖過夜，翌晨5人再由直升機救走。幾日後，有名25歲女子報警在飛鵝山山頂迷路，救援人員搜救無果。之後，再有一名男子報警，自稱在自殺崖附近迷路，最後被民安隊救出，自行落山。

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