【乒乓．年終賽】黃鎮廷混雙奪史上首金　明夥何鈞傑男雙再衝冠

香港男子乒乓球手黃鎮廷，在韓國仁川舉行的國際乒聯巡迴賽總決賽中，昨日（12月14日）在夥拍雙打搭檔，在男子雙打及混合雙打皆打入決賽，為香港隊爭奪兩面金牌。黃鎮廷在今日與杜凱琹率先出戰混雙決賽，結果直落三局，橫掃韓朝組合奪金。

國際乒聯巡迴賽總決賽在今年首度增設混雙項目，黃鎮廷夥拍杜凱琹代表港隊出戰。黃/杜在8強以3：2力克中華台北的陳建安及鄭怡靜，在昨日的4強戰與日本組合森薗政崇/伊藤美誠，亦要戰足5局，結果黃鎮廷與杜凱琹反勝日本組合晉級，將在今日與韓朝聯隊的張宇鎮/車孝心，爭奪金牌。

黃鎮廷與杜凱琹在今年新增設的混雙項目奪冠，成為國際乒聯年終賽史上首屆的冠軍。（ITTF圖片）

黃鎮廷與杜凱琹直落三局擊敗韓朝組合奪金。（ITTF圖片）

黃鎮廷與杜凱琹在決賽無須打足5局才分勝負，黃/杜在首局以11：6先拔頭籌，其後二人愈戰愈勇，再以11：8再下一城。韓朝組合的教練雖然兩度叫暫停，但依然無阻黃/杜二人士氣。在第3局再贏一局11：4，直落三局擊敗韓朝組合，勇奪混雙冠軍，成為史上首對年終賽混雙冠軍組合。

黃鎮廷與杜凱琹報回早前一敗之仇，擊敗韓朝組合張宇鎮（左一）及車孝心奪冠。（左二）（ITTF圖片）

黃鎮廷與杜凱琹在奪冠後，相擁慶祝。（ITTF圖片）

黃鎮廷與杜凱琹曾經不敵這對韓朝組合，但無礙他們今場打出水準，奪金而回。杜凱琹在賽後指，韓朝組合在主場出戰，比他們更有壓力，「他們在仁川主場出賽，壓力定必比我們大，所以我盡量放鬆心情作賽，享受賽事，所以有不錯的發揮。」

黃鎮廷表示今仗戰術運用得宜，對奪冠大感興奮，亦未有在領先下落敗感滿意，「今仗我們採取主動進攻，向對方不斷施加壓力，引致對手有不少受壓力下犯錯。同時，我們發揮不俗，並未有如上次般被對手反勝，報回一敗之仇，贏得混雙冠軍十分高興。」

黃鎮廷在混雙奪得金牌後，明天將夥拍何鈞傑出戰男雙決賽，力圖衝擊兩面金牌。