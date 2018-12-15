【棒球】港棒新世代領銜3連勝　曾健忠：我們有實力只欠經驗

做人總不能讓自己過得太舒服，這是從前聽一位老前輩說過的一句話。 「當然我們也知道放成棒在國家組別的話，肯定他們可以取得冠軍的，但這樣他們便沒有壓力。」亞運後轉任港棒隊教練的曾健忠道。的確，生活安逸會令人懶散， 來得容易的勝利從來只是作繭自縛。 要贏，也要嬴得盡興。

港隊去屆擊敗新加坡封王，小將「擔大旗」力爭衛冕。（葉詩敏攝）

香港隊派出兩支球隊出戰今屆香港國際棒球公開賽，於首日（14日）即打響勝鼓，3場賽事均錄全勝。港棒教練團商討過後，決定把以往由主力為骨幹出戰國家組別的成棒隊，組成「香港藍隊」（Hong Kong Blue）分配到球會組別，新晉港將則組成「香港隊」挑戰代表隊組別。

香港隊在昨日的代表隊組別中，即使應付一日兩戰均取勝而回。他們在頭場面對新加坡，對方於第二局連取5分拉開至7:2領先。不過，到了第3局，入局較慢的港隊把握對手連番失誤，單局豪取7分反超前。捕手吳有朋和外野手溫爵鑫多番為隊友取得得分機會，各交出3個打點，最終以12:7打開勝門。港隊同日壓軸再上陣與俄羅斯對壘，以26：2取得第2勝，當中投手余浩聰在兩局5次三振，壓制對手，表現亮眼。

投手余浩聰在兩局5次三振壓制對手，曾健忠點名稱讚。（葉詩敏攝）

衛冕的港隊今日再以10:2擊敗俄羅斯， 教練曾健忠坦言俄軍今年起用新人，亦因此實力較為懸殊，港隊早段已能拉開比數。培訓新人是球隊邁向成功的基石，香港隊也不例外。今屆以新一代球員擔大旗，亞運後正式退役，領軍港棒的教練曾健忠坦言，這安排別有用心。「我們都知道成棒隊打代表隊組別是肯定會贏的，那麼他們便會沒有壓力， 因此分配他們到競爭較高的球會組別爭勝，我們想兩邊都能在有壓力下爭取最佳成績。」這項國際賽事同時會列入積分計算世界排名，「風險是大了，但這是我們教練團希望球員從中學習到的事，我們也相信他們能做得到，我們目標是在兩個組別均取得冠軍。」

教練認為球員在進攻上表現不俗，但個人希望能加強防守。（葉詩敏攝）

為港棒效力18年，在亞運揮出最後一棒後轉任教練的曾健忠，對香港棒球再熟悉不過，他直言球員只需要機會去提升：「過往很多不同國籍的教練任教過港隊，他們大部分都會說我們在技術層面上已到達業餘中很不錯的水平。當然，我們與職業是有距離的，畢竟有場地問題，變相我們比賽比較少，比賽經驗是較缺乏，所以想借這些賽事提高水平。」

新晉球員在代表組別3連勝，曾Sir坦言：「這個世代的球員在身體質素、力量和技術上都比我們上一代優勝， 唯一是欠缺比賽經驗， 像我們在第一場和第二場的比賽都已有分別。年輕人就是這樣，好像海綿般吸收得快， 第一場對新加坡有點綁手綁腳， 第2場他們已放開了很多來打。」

小將在後備席不忘提場。（葉詩敏攝）

香港棒球現世界排名28， 曾健忠期望能帶領港隊躋身殿堂級的WBC經典賽：「長遠目標是下年年尾的亞錦賽，再遠一點是世界棒球經典賽，如果我們能保持現在的排名，是可以有資格的。」明年年尾便會有分曉，他笑言如果取得外圍賽入場券， 有心動復出：「打完就真的心息了。」

36歲的曾健忠自18歲開始便代表港隊，戰畢8月雅加達亞運便宣告退役。（葉詩敏攝）