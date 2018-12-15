【學界排球】迦密聖道望精英賽突破自己　圓玄二中大北區四連霸

「大埔及北區中學校際排球賽」高級組賽事今日（15日）於大埔墟體育館進行決賽最後一輪賽程，女子組的迦密聖道中學由「魔鬼教練」葉寶林帶領之下，直落兩盤輕取東華三院李嘉誠中學。 男子組則要打至決勝局，去年精英賽亞軍香港道教聯合會圓玄學院第二中學（圓玄二中）於關鍵第三局以15：13險勝李嘉誠中學。兩組冠軍皆成功衛冕，而李嘉誠中學男女子隊雖然齊齊殺入決賽，但無奈一同敗北。

女子組賽事由迦密聖道中學惡鬥東華三院李嘉誠中學，迦密聖道便展示衛冕之師的霸氣，中四生劉心怡憑身高手長頻頻攔網成功；而「大槌」謝麗霖亦多次扣殺得手，令迦密聖道以25：14輕鬆取下首局，雖然領先，但「魔鬼教練」葉寶林未有怠慢，頻頻喝道：「尾局堅持！」、「領先是幻象！」極力將一班球員的集中力及鬥志保持在最高水平。最終迦密聖道的一班球員都沒有令「寶林sir」失望，次局以25：17擊敗對手，成功衛冕大北區女子排球高級組冠軍。

迦密聖道得分後，一班球員相擁慶祝。（徐焌然攝）

寶林sir在場邊不停提場，非常「肉緊」。（徐焌然攝）

魔鬼教練 天使內心

寶林Sir執教迦密聖道排球隊已來到第三年，他自言在一班學生心目中，自己是「魔鬼」的化身：「她們有甚麼做得不好，我會非常挑剔。比賽時我常常大聲提場，希望一班球員繼續有鬥心，保持整個團隊的士氣，因為一個（球員）士氣沉，全隊都會一齊沉。」去年精英賽16強出局，寶林Sir自然希望今年有所突破，「今年陣容比較完善，可以有接應二傳、有快攻，戰術上更加多變。上年精英賽其實可謂飲恨出局，面對最終亞軍（迦密愛禮信中學）打到決勝局才落敗，今年目標以晉身八強為先。」

魔鬼式訓練，並不是每個球員都能夠接受，猶幸一班迦密聖道的小妮子都非常信任教練對她們的指示，尤其是隊長張曉諾，「我們這個年紀，倘若沒有人鞭策，很容易會懶惰，而他（葉寶林）則希望我們保持最佳狀態。」年紀輕輕，思想已如此成熟，難怪張曉諾現時已是港青代表，曾代表香港出戰亞洲青少年運動會等國際賽事。

港少代表謝麗霖頻頻扣殺得手。（徐焌然攝）

完場後，迦密聖道成為冠軍一刻。（徐焌然攝）

成功衛冕，有球員一度激動落淚。（徐焌然攝）

迦密聖道冠軍隊成員捧起桂冠。（徐焌然攝）

（左起）謝麗霖、隊長張曉諾、劉心怡。（徐焌然攝）

+ 6 + 5 + 4

男子組激戰三局 圓玄二中艱辛衛冕



至於男子組方面，衛冕冠軍圓玄二中開局氣勢如虹，以25：20先取一局，然而，李嘉誠中學為上年男乙冠軍，今年有不少冠軍隊成員加入高級組校隊，實力有保證，第二盤雖然圓玄二中先取3分，但李嘉誠中學仍然憑著驚人意志追上來，最後更以25：22反勝第二盤。及至關鍵的決勝局，雙方初段拉鋸，不斷互相交換領先位置。李嘉誠中學尾段兩次發球落網，可謂送「叉燒」予圓玄二中，最終這支衛冕冠軍把握機會，以15：13險勝對手，達成大北區四連霸的偉業。

圓玄二中一班打氣團為支持學校排球隊自攜打氣捧。（徐焌然攝）

李樂天的扣殺極具威脅。（徐焌然攝）

圓玄二中教練麥炳良賽後接受訪問時表示：「由於上年勇奪精英賽亞軍的陣容中大部分主力都畢業，今年踏入球隊的『調整期』，精英賽目標為打入四強。」隊中兩名港少代表李振霆及詹富鈞則認為，拔萃男書院及喇沙書院將會成為他們於精英賽最強大的敵人。雖然李嘉誠中學男女子隊均於決賽落敗，但他們仍能與兩支冠軍球隊一同出戰月尾（27至31日）舉行的排球精英賽，無論是一雪前恥，還是延續強勢，相信四支大北區的球隊都會在精英賽中竭盡所能，為奪得更佳名次進發。

賽後圓玄二中球員鍾柏濂（跪地）更加感動落淚。（徐焌然攝）

冠軍隊成員捧起獎盃，全隊隨即起哄。（徐焌然攝）

圓玄二中與一眾到場的師生合照，留住奪冠一刻。（徐焌然攝）

（左起）李振霆、麥炳良教練、隊長詹富鈞。（徐焌然攝）