【足球】曼聯名宿挑戰百名小學生　維迪簡單一招足令孩子愛上足球

前曼聯隊長維迪，聯同兩位曼聯前球員布隆基斯及朴智星今午（15日）應邀訪港參與贊助商舉辦的足球挑戰賽，迎戰100名本地小學生。三人賽前接受傳媒訪問，大談感染孩子愛上足球的秘訣，維迪和布隆基斯更剖白最難忘的「紅魔鬼」回憶。

三人日前抵港，出席球會與贊助商合辦的「関西塗料足球挑戰賽．曼聯3名宿 VS 小學生100人 」活動，在九龍塘聯校運動中心運動場挑戰100名小學生。上下半場各15分鐘的比賽，名宿隊縱有布隆基斯以巧妙笠射一度扳平，仍無法阻止「百人大軍」兩次射破政壇人物田北辰所把守的大門。

儘管並非同期效力曼聯，仍無礙布隆基斯（右）與維迪（中）和朴智星（左）打成一片。（李澤彤攝）

然而勝負僅屬其次，100名小孩在綠茵場上追逐皮球的畫面，正是「鐵血隊長」維迪（Nemanja Vidic）賽前的願景：「讓孩子單純在場上放任奔跑，足以使他們愛上踢球。」朴智星亦附和隊長：「這場挑戰賽旨在讓孩子享受足球樂趣。相比鍛煉技術，我認為更重要是令孩子感受到踢足球的趣味，驅使他們全心全意投入享受比賽。」布隆基斯也指出：「年青球員要成為出眾的球星，必先要對足球充滿熱忱。」

3位曼聯名宿被百名「100號球員」重重包圍 （按圖放大）

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布隆基斯難忘99年絕地反勝

三人曾分別於1998年及2008年為紅魔鬼勇奪歐聯冠軍，其中兩場充滿戲劇性的決賽，更成為布隆基斯和維迪腦海中最刻骨銘心的紅魔歲月。98/99球季對拜仁幕尼黑的決賽，布隆基斯在兩員中場大將堅尼（Roy Keane）和史高斯（Paul Scholes）雙雙停賽之下獲正選上陣：「由0：1的絕望，到追平後所有人等待加時賽來臨，最終竟能奇蹟反勝，這90分鐘確實是最精彩的回憶。除此之外，我在日常訓練中有幸在一眾頂級球員身旁學習，也教人懷念。」他又慨歎：「球員時代會覺得為曼聯贏取各項錦標是平常事；但當退役後再回想，才發覺自己過往身處在一支神奇球隊之中。」

全場最精彩時刻來自小學生一記相當清脆的飛鏟，甚有當年維迪馳騁沙場的影子。（李澤彤攝）

維迪：英超前鋒最難提防

10年前在莫斯科的雨夜，至今維迪仍可將決賽對車路士一役的細節娓娓道來：「當晚的草地質素被滂沱大雨嚴重影響。我記得開賽後不久C朗拿度接應布朗傳中頂入，還有激戰120分鐘後的互射十二碼，泰利因助跑滑倒而射中門柱，繼而雲達沙撲出致勝一球，甚至奪冠後的慶祝，所有細節我都不曾遺忘。」作為效力曼聯多年的後防球員，維迪直言能在英超生存的前鋒大多都不易防範：「如阿古路、蘇亞雷斯及費蘭度托里斯等人皆是世界級射手。若說到英超以外的危險人物就必需提到美斯，我們的防線曾分別於兩場歐聯決賽（09年及11年）被他攻陷，他令我們空手而回。」

維迪、布隆基斯及朴智星專訪 （按圖放大）

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三人在今午的行程中，均不時面露笑容，並親切地回應傳媒的提問及球迷的要求。（李澤彤攝）

朴智星深信「太極虎」否極泰來

近年數度來港的朴智星則表示很難只選一個回憶：「曼聯是一間承載着輝煌歷史的大球會，為紅魔鬼效力是多數球員夢寐以求的願望。7年間所遇到大大小小的經歷於我而言都意義非凡，我會選擇將它們全部記住。」亞洲盃將在下月於阿聯酋舉行，「星仔」相信韓國能挾着亞運男足金牌的餘威，衝擊睽違將近60年之久的亞洲盃桂冠：「新領隊保羅賓度（Paulo Bento）8月上任後，已不斷從球會賽事及國際友誼賽中尋覓合適的球員出戰。我們已失落亞洲盃多年，今屆將是重返榮耀的最佳時機。」