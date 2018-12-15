【游泳短池世界賽】港女將4x200自初賽破港績　較舊紀錄快逾10秒

世界游泳短池錦標賽繼續在杭州舉行，賽事踏入第5天，香港泳手續有水準演出，由施幸余、簡綽桐、陳健樂及何南慧組成的女子游泳隊，在女子4×200米自由泳接力初賽，合力游出8分01.21秒刷新香港紀錄，更把時間大幅推前近11秒。可惜總名次名列第9，僅差一位無緣躋身決賽。

香港女子游泳隊今仗以「大師姐」施幸余領軍，連同簡綽桐、陳健樂及何南慧出戰女子4×200米自由泳接力初賽，游出8分01.24秒刷新香港紀錄；是繼「飛魚」杜敬謙昨日在男子100米個人混合泳刷新港績後，港隊在今次世錦賽第二個港績。舊紀錄為8分12.19秒，於2013年造出，當時施幸余及陳健樂亦有份保持。

簡綽桐負責第二棒，首50米游出28.54秒。（資料圖片）

此外，施幸余於女子50米自由泳初賽以25.44秒取得第26名，「蝶后」陳健樂則以58.89秒完成100米蝶泳賽事，位列第22位。至於簡綽桐競逐兩項個人賽，分別在女子100米蛙泳以1分08.52秒排第31位，以及以2分15.10秒於200米混合泳第24名；至於歐鎧淳則以27.57秒完成50米背泳，總排名第26。

施幸余（左一）、何南慧（左二）及陳健樂（右一），加上簡綽桐組成的接力隊為4x200自由泳接力締造新港績。（資料圖片）

男子方面，杜敬謙今日轉戰100米自由泳，最終以47.47秒排名第20位，令一學界王者卓銘浩就在1500米自由泳游出15分20.46秒取得第21名。