【羽毛球．年終賽】印度「高妹」仙杜擊敗奧原希望　終洗脫二奶命

機會是留給不放棄的人，印度高妹仙杜（Pusarla Venkata Sindhu）自2016年起經歷多次大賽決賽失利，被揶揄為「二奶命」的她在2018羽毛球年終賽女單決賽一雪前恥，以直落兩局擊敗日本的奧原希望，首次於大型賽事封后。

身高1.79米的仙杜與力挫山口茜的奧原希望在年終賽女單決賽對戰，是2017年世界錦標賽女單決賽翻版。當時奧原希望激戰110分鐘僅勝仙杜，首奪世界冠軍。歷來二人各勝6場，今年奧原希望以2勝1負戰績較佳。

仙杜全場控制大局，一直處於領前位置。（資料圖片）

仙杜歷來主要亞軍（按圖放大）

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來自印度的仙杜在今屆賽事說服力十足，她在分組賽擊敗戴資穎、山口茜，四強擊敗泰國球手拉查諾（Ratchanok Intanon）。

今天她在首局中段拉開，即使奧原希望一度由8分的差距追至平手，仙杜後段較佳贏21︰19。次局仙杜同樣領前，令只有1.56米的奧原被逼花大量體力主攻追分，但由於她的扣殺力量平平令效果一般，仙杜再贏21︰17，花1小時2分鐘取勝，首度成為年終賽女單冠軍。

仙杜歷來在主要賽事往往於決賽飲恨，在奧運、世界錦標賽、年終賽、英聯邦運動會及亞運都摘銀，今次終於一洗頹風。