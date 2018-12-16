【菁英盃】大埔小將入波2：1險勝東方　艾華頓入球惹爭議

菁英盃周日（16日)重燃戰火，東方龍獅今個月內於第二度與和富大埔交鋒，這場於青衣運動場上演的比賽，大埔先由U22小將黃祖心開紀錄，艾華頓雖然勁射破網追和，惟入球引起爭議，最終大埔在完場前靠大衛拉菲爾建功，以2：1僅勝東方，於A組升上第二位。

雙方兩周內第二度交手，主隊東方龍獅起用茹子楠及陳靜謙擔正，麥基、謝朗軒及林學曦等再獲正選機會；和富大埔則收起伊高沙托尼及哈利等主力，以鍾偉強、U22球員黃祖心及入選省港盃初選名單的鄭子森出戰，而歐陽耀冲就重返後備名單。

法國女足主帥迪雅卡爾亦為今仗座上客，在香港女足主帥列卡度陪同下觀看東方龍獅主教練陳婉婷領軍作賽。（袁志浩攝）

雙方在艾華頓射入追平後於中場擾攘超過5分鐘，球證湯巨森亦遲遲未有表示，引起現場球迷鼓譟。（袁志浩攝）

界外球引誤會 艾華頓追平惹兩軍爭執

大埔初段兩度利用高空波進襲，杜度及艾華度先後於門前製造威脅，戰至15分鐘更先開紀錄，界外球由楊賜麟使用「手榴彈」戰術掟入禁區，高人一等的艾華度迎頂，隊友黃祖心於門前改變方向入網，助大埔領先1比0。可是，大埔的領先優勢維持不足15分鐘，第二個入球同樣與界外球有關，當時大埔球員解圍後，球證發現黃祖心倒地受傷，東方獲得界外球。

不過，大埔球員誤以為對方會將控球權交還而「企定定」，結果艾華頓推順後左腳勁射破網。雙方就此爭議球在中場激辯超過5分鐘，球證湯巨森亦一直未有表示，最終入球被判有效，兩軍半場打成1比1。



下半場艾華頓（右）多番嘗試以一己之力挑戰大埔防線，不過最終無功而還。（袁志浩攝）

曾文輝勇救險球 大埔尾段致勝

東方換邊後連番失機，49分鐘先有麥基接應隊友妙傳後快射，惟被大埔門將曾文輝用腳封走。東方稍後以林嘉緯入替梁振邦加強中前場控制，戰至80分鐘於禁區頂搏得罰球，笠臣主射將皮球彎過人牆，但曾文輝飛近柱擋出來球；緊接的角球攻勢輪到林學曦門前衝頂，不過同樣遭曾文輝撲出。結果尾段東方被大埔得手。

楊賜麟在87分鐘後上助攻施射，皮球省中東方守衛後落至後備入替的大衛拉菲爾腳下，這位巴西外援衝前抽遠柱入網，結果大埔以2：1險勝對手，於今屆菁英盃打開勝門。

+ 6 + 5 + 4

黃祖心（左）尾段追球時曾不慎倒地，惟即使花盡力氣仍堅持回防助守。（袁志浩攝）

黃祖心首踢足全場 「以表現回報教練信任」

此仗大埔U22球員黃祖心射入個人今季第一球外，更是首度踢足90分鐘，尾段即使大埔被落後的東方狂攻，他雖然曾在追球是腳軟倒地，但卻咬緊最後一口氣繼續防守。「那時望着比數牌，不願被人在此時追回一球，所以即使隊友未回防，我亦盡力補位。加上堅sir（主教練李志堅）給我100%的信任，希望將好表現回饋給他。」

這位20歲小將自去季加盟大埔，自言體力、身型、技術上都有進步，不過他自知1米61的身型或會輸蝕，比賽前都會做好準備去彌補不足，絕不讓對手輕視自己：「當然希望可以將身材練得更『橫』，一星期會到健身房加操1至2日，亦會飲奶粉等幫助，令對手不會很容易將我撞開。隊友如翟廷峯及楊賜麟等亦身型瘦削，所以在球場上都提點我很多，加上自己發揮得最好，自然可以克服。」大埔來年會參加亞協盃賽事，黃祖心冀可爭取入選大軍名單，挑戰自己。

傑志小將陳晉一（右）年僅16歲，今季首度於一隊賽事中披甲上陣。（香港足總提供）

艾里奧相隔9個月復出 傑志再狂數凱景

至於另一場菁英盃分組賽，B組的傑志派出陳晉一、鄭展龍及羅梓駿3位U22球員出任正選，上半場在凱景門將保羅發揮出色下踢成0比0，惟下半場「藍鳥」換入射手盧卡斯後立竿見影，此子於48及63分鐘連入兩球，助傑志打破僵局。受傷患困擾近9個月的「藍鳥」中堅艾里奧今仗終於復出，傑志兩位入籍港將列斯奧及中村祐人稍後齊有進帳，加上完場前林柱機射入極刑，結果傑志以5比0大破對手，全取3分後暫列小組榜首。