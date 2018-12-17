【高爾夫球】港隊邀名帥任主教練　門生馮珊珊：他是我的心靈雞湯

香港高爾夫球總會剛踏入50周年，日前宣布聘任美國著名高球教練Gary Gilchrist擔任港隊主教練，這位名帥曾帶領中國一姐馮珊珊由寂寂無名的小將登上世界第一寶座，昨日（16日）馮珊珊來港與青少年分享，透露這位教練獨特的教練方法，將有助港隊提升成績。

Gary Gilchrist曾帶領多位女球手登上世界一姐寶座，包括泰國高球神童Ariya Jutanugarn、新西蘭球手高寶璟、台灣女將曾雅妮及中國一姐馮珊珊。接任後將改善高總的高球培訓策略，當中主要透過培訓全職教練 (train-the-trainer) 提升師資，與教練進行視像會議，跟進及調教培訓策略；提供不同球技的練習 (self-diagnosis drills)，鼓勵和幫助球手檢討弱點等，據悉Gary將不會長時間留港，惟每季均會來港向教練親授培訓技巧，及為港隊進行球技教室。

高總冀望Gary可帶領港隊在亞運會甚至奧運會等國際賽場上爭取佳績，短期目標還希望把高爾夫球由「B級」提升至「A級」支援精英體育項目，以爭取更多資源培訓本地高球人才。

Gary Gilchrist（右二）曾帶領曾雅妮及馮珊珊等名將，登上世界第一寶座。（香港高爾夫球總會提供）

正能量激起球員衝勁 因材施教望助港隊培訓新秀

Gary門生之一的馮珊珊昨日（16日）獲邀得來港交流，兩人合作近12年，攜手經歷巔峰低谷，馮珊珊指被對方影響甚多，最深刻一次是被執教首年。「他是導師亦是好朋友，教授的不單止是技術，亦包括心理及如何做人。記得第一年打10場才晉級1場，心情很低落，但他叫我不用急，因為學習一定有過程，只要看到差距便可慢慢提升。」Gary的思想輔導成為馮珊珊的心靈雞湯，她補充稱對方練習時會不斷鼓勵，正能量總能激起自己練習時的衝勁。

談及這位美國教頭的教學風格，馮珊珊強調他因材施教，絕不如其他人般只注重數據。「他教揮杆很有自己一套，不會將所有人按同一個模板比較，會跟據各人的身體條件，在基礎上做微調，發揮到最好。」她同時又讚揚對方的練習（Drills）於無形中幫助球手重拾感覺及改進動作，是接觸過的教練中最好，對港隊會大有幫助。「Gary熱愛教學，教職業球手並非首選，他反而最愛指導青少年。他從青少年、業餘，到職業及世界頂尖都具備經驗，香港青少年可從中認識更多高球的生涯規劃。」

馮珊珊昨日於奧運大樓與數十名香港青少年及家長進行分享。（袁志浩攝）

自少與陳芷澄戰青年賽 「只差經驗及自信」

馮珊珊對本地球手亦有一定認識，與香港首席女將陳芷澄自少便一起出戰青少年賽，更曾成為室友，她認為Tiffany近年已進步甚多：「前年我們一起打奧運，見證她逐步成長，那時試場她的距離仍很近，不過在轉換教練後，她的距離甚至比我遠20碼。Tiffany唯一是差經驗，因為她是香港首位獲LPGA全卡的球手，沒有經驗要靠自己摸索，相信她適應後只差一個突破，若未來獲得一次前10，得到信心後就會愈走愈順。」

陳芷澄是香港首位獲LPGA全卡的女將，馮珊珊稱她因而缺乏前人指導，需時自行摸索。（資料圖片）

爭大滿貫入名人堂 冀東京奧運衝金

今年下半段因表現未如理想，馮珊珊雖已跌出世界第一位置，惟其短期目標是再贏多一個大滿貫，取得進入「世界名人堂」的資格，長遠仍以2020東京奧運作目標：「那時候我將會是31歲，要與年輕人較量，經驗可能幫到我，上次里約奧運取得銅牌，這次想衝一面金牌，現時主要作調整，望屆時可到達巔峰狀態，所以今年的起伏我都不太在意。」

高總踏入50周年，行政總裁賴以尊望以三大方向推動高球發展。（袁志浩攝）

高總踏入50周年，未來將朝着三大方向推動高球普及化和精英化，包括優化精英高球員培訓系統、深化中小學高球的發展，以及加強本地和國際高球界的溝通合作。高總行政總裁賴以尊表示：「過去數年香港的高球好手輩出，這現象實在令人振奮，但若要這項運動取得更好的進展和突破，便必須要在師資和培訓系統方面注入新動力，同時更要全面強化和學界合作的關係，才可以令高球在中小學落地生根，令這項運動更趨普及化。」