【拳擊】潘啟情捱病備戰月底大戰　力爭明年5挑戰世青冠軍

香港職業拳擊手潘啟情（Raymond）（6勝1負，3KOs），在大除夕當日（31日）將赴澳門永利皇宮大宴會廳，跟泰國拳手艾獲特・沙諾路斯（Awirut Chaladloes）（5勝1和1負，4KOs）爭奪WBC輕蠅量級青年國際洲際冠軍腰帶。 隨着師兄曹星如轉戰業餘拳擊，潘啟情坦言希望繼續跟團隊一同推廣香港職業拳擊，並力爭在明年爭逐自己夢寐以球的世界青年冠軍。

潘啟情（6勝1負，3KOs）尚有兩周就要赴澳門，跟艾獲特・沙諾路斯（5勝1和1負，4KOs）交手，不過Raymond今日現身時稍顯疲倦，原來他昨天訓練後突然發燒病倒，今日為了讓傳媒採訪，仍特地捱病示範擊影、擊靶，他透露：「今天身體較好了，勉強可出拳，相信仍要休息一天。」為了準備這場國際洲際冠軍腰帶戰，潘啟情早前特別到日本渡邊拳館備戰，他透露除了習得日本獨有的禮儀，如操練前、後均要跟在場所有教練及拳手問好、道謝等，最深刻是可以跟世界冠軍京口紘人對打訓練：「跟他對練過5回合，感受到自己跟世界冠軍的距離有多遠，他很簡單的一個前手刺拳，我已覺得像中了一個很重的後手直拳。」

潘啟情（右二）今仗除了爭奪WBC輕蠅量級青年國際洲際冠軍腰帶，亦需捍衛WBC ABCO 輕蠅量級洲際冠軍腰帶。（高詩琦攝）

渡邊拳館密集訓練 練足10回合體能

今次大戰，Raymond需打足10回合，他笑言在渡邊拳館密集訓練過後，已準備好應付10回合：「有一星期打足5天6回合的對打訓練，也試過一天打10回合，但是是兩個對手跟我車輪戰，感覺體能提升了很多，若非生病，可以打足12回合。」艾獲特・沙諾路斯來自泰國，Raymond所屬的DEF Promotions拳擊推廣人劉志遠謂，泰國拳手多為泰拳出身，十分硬朗，估計他有機會已出戰過逾百場泰拳賽事，潘啟情表示需要注意跟對手保持距離，首一兩回合會先試探對手的拳路。

潘啟情（左）雖然抱恙，但在公開操練仍十分落力。（高詩琦攝）

劉志遠表示，會在除夕的賽事後，視乎潘啟情的進度再決定明年是否安排世青冠軍戰。（高詩琦攝）

對於夢想中的世青冠軍，潘啟情道：「無論行不行，也要盡力一試。」（高詩琦攝）

力爭明年5月戰世青冠軍

潘啟情出道之初，已以世界青年冠軍為目標，轉眼間他明年2月將踏入23歲，必需把握時間在限期前達成目標，若今次比賽獲勝，明年5月大有希望獲安排挑戰世青冠軍頭銜，Raymond稱：「餘下時間不多，明年2月我已23歲，是時候去衝一衝世青，無論行不行，也要盡力一試。」對於曾在DEF一同奮戰的曹星如轉戰業餘拳擊，Raymond表示不會因而感壓力：「自知我是目前香港職業排第一，希望可以跟團隊，一同將香港拳擊推廣出去。」劉志遠透露，DEF明年5月、8月及11月均會舉辦拳賽，潘啟情均會出戰。