歐鎧淳專屬鞋推出　100背新目標的印記

香港泳手歐鎧淳今年中於雅加達亞運奪一銀一銅，1分00.38秒的成績不但刷新了自己所保持的100米背泳香港紀錄，此時間更令她與東京奧運A標（1分00.25秒）邁進一步。 惟歐鎧淳來年目標是游出更快的59.99秒，她亦把此化為創作概念，並為品牌Nike加入設計靈感，推出鞋款「Steph AM 270」。

0.1秒，累月的一剎那。看似短暫卻要日積月累訓練的進步，是歐鎧淳來年的最大目標。

昨日這名於新鞋「Steph AM 270」分享會上談到明年目標時，亦份外感概，流下眼淚：「0.1秒，游泳界人士都知道這是不容易的一件事，1分鐘內的時間亦是世界級水準，困難但我與教練也有信心做到。」去屆里約奧運歐鎧淳與單項僅僅無緣，惟即將正式踏入奧運爭標期之際，這名女飛魚卻把目標定為比奧運100背A標更快的59.99秒。

歐鎧淳成為大中華區首個獲此品牌取立創作靈感的女運動員。（楊宇翹攝）

除了男友胡子彤（左三），好友們如陳健樂（左起）、吳鎮男、黎振浩（右一）亦有現身分享會撐場。（楊宇翹攝）

談到「0.1秒」的目標，歐鎧淳亦不禁表現感慨。（楊宇翹攝）

歐鎧淳說：「00:59:99，刻在此鞋的外側，讓所有人知道我的目標，自己亦不能反悔。」（高詩琦攝）

+ 2

然而，此目標轉化為新鞋的主要元素，她說：「00:59:99，刻在此鞋的外側，讓所有人知道我的目標，自己亦不能反悔。」

事實上，歐鎧淳是大中華區首個獲此品牌取立創作靈感的女運動員，新鞋款除了「00:59:99」的刻印，Stephanie亦表示兩側銀色閃爍部分的靈感來自游背泳時看到的水影。

此鞋亦有特別版本，鞋盒更全為池水藍色，營造波鞋浮於水中感覺。（高詩琦攝）

分享會上亦放有不同關於歐鎧淳的擺飾。（楊宇翹攝）

擺設當中更有歐鎧淳首次打破香港紀錄的閃電獎座。（楊宇翹攝）